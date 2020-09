Utak, járdák, parkolók újulnak meg Sopronban 1,5 milliárdból – fotók

Mintegy másfél milliárd forintból újul meg idén és a jövő év elején Sopron több belterületi útja, járdája és parkolója. A városvezetés pénteken három helyszínen tekintette meg a munkálatok készültségi fokát.

A soproni önkormányzat másfél milliárd forint értékben kötött éves szerződést a Strabag Zrt.-vel a város útjainak, járdáinak és parkolóinak felújítására. A tavaly és az azt megelőzően elkezdett programot folytatják, a cél hogy folyamatosan megújuljon Sopron közlekedési infrastruktúrája.

– A választási kampányunkban ígéretet tettünk a soproniaknak, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a közlekedési és parkolási gondok megoldására. Betartjuk az ígéretünket, városszerte útfelújítások zajlanak, több szakasz már elkészült és a jövőben is folytatjuk a fejlesztéseket. Emellett épül az M85-ös gyorsforgalmi, elkészültek a Harkáról, Balfról és Ágfalváról bevezető utak – kezdte tegnapi sajtótájékoztatóját Farkas Ciprián polgármester, aki önkormányzati képviselőkkel és Simon István alpolgármesterrel közösen tekintette meg a munkálatokat. Simon István kérte a kivitelezőktől, hogy szervezéssel, odafigyeléssel igyekezzenek a lehető leggyorsabban és a legjobb minőségben elvégezni a munkát, hogy minél kevésbé zavarják az adott településrészen élőket.

Teljes egészében megújul a Határőr utca, új burkolatot kap az út és a járdák, ahol szükséges kicserélik a szegélyköveket és plusz parkolók is létesülnek. A kivitelezéssel egy hónapon belül végeznek. – Amióta megépült a Jereván lakótelep nem volt ennyi fejlesztés, mint az utóbbi tíz évben. Egyre szebbek és rendezettebbek a közterületek, de nem csak a szépség, hanem az élhetőség is fontos szempont. A lakók kérésének teszünk eleget, amikor a Határőr utca végén 39 új hellyel bővítjük a parkolók számát – egészítette ki a polgármester által elmondottakat Tóth Éva önkormányzati képviselő, a Jereváni részönkormányzat elnöke.

Az Ibolya úti lakótelepen a munkálatok jól haladnak, a tervek szerint október végére levonulnak a kivitelezők. – A lakóövezet bevezető útja már elkészült, ott a parkolók felfestése is megtörtén és kitették a lakó-pihenő övezet táblát, ami óvatosságra inti a közlekedőket. Jelenleg a belső utakon, járdákon, szegélyezésen dolgozik a kivitelező. Ebben a városrészben is egyre több az autó, ezért az alsó parkolóban az árok befedésével százra növeljük a kocsibeállók számát. Teljesen új és egységes aszfaltburkolat lesz, a beállókat halszálkásan festik fel – számolt be a fejlesztésről Mágel Ágost önkormányzati képviselő, aki hozzátette, jövőre az Erdész utcában folytatódik a felújítási program.

A Király Jenő utcában Juhász Adrienn önkormányzati képviselő kalauzolta a városvezetőket, elmondva, hogy a Móricz Zsigmond utcai átjárótól a Csengery utcáig teljes szélességében felújítják az utat és a járdákat. A határidő itt is október vége.