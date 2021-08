Ünnepre készülnek Sopronban – Elterelik a a forgalmat

Nagyszabású könnyűzenei koncertsorozattal ünnepli Sopron az 1921-es népszavazás centenáriumát. Augusztus 20–22. között számtalan érdekes és tartalmas programmal készülnek a szervezők.

Ezt ne hagyja ki! Hallgat Bíró László visszalépéséről a Jobbik

Közeledik az augusztus 20-tól 22-ig tartó programsorozat kezdete: a helyükre kerültek a vásárbódék és a színpadok építőelemei a Várkerületen. A koncertek és programok három helyszínen, a rendezvénytéren, a Sopron színpadon és a Hűség 100 színpadon zajlanak majd.

A Hűség-kút előtt található rendezvénytéren délelőttönként 10 órakor kezdődnek a gyerekeknek szóló programok. A Várkerület és a Torna utca kereszteződésénél lévő Sopron színpadon 14-től 17 óráig mindhárom napon három koncert lesz, többek között pénteken 16 órakor fellép a HayDm Street zenekar, szombaton 14 órakor a Juventus Koncert Fúvós Zenekar, vasárnap 16 órai kezdettel pedig a Local Vintage Company ad koncertet.

A Várkerület és az Ikvahíd utca kereszteződésében lévő Hűség 100 színpadon mindhárom napon 17, 19 és 21 órától kezdődnek a bulik. Péntek este a Hoffersuli, a Paddy and the Rats és az Anna and the Barbies, szombaton a Firkin, a The Carbonfools és a Brains, vasárnap pedig a Flört Band, a Blahalouisiana és a Halott Pénz lépnek fel.

Mivel a rendezvénysorozat két színpadát az úttesten helyezik el, a Várkerület forgalmát augusztus 18-án reggel 6 óra és augusztus 23-án 15 óra között elterelik, az Oroszlán Gyógyszertár, a Torna utca, valamint az Ikvahíd utca között található szakaszt lezárják. Ez idő alatt a Torna utca és a kisvárkerületi parkoló közötti szakaszon gépjárművek nem közlekedhetnek és nem parkolhatnak.

A Sopron színpad a Torna utcánál, a Hűség 100 színpad az Ikvahíd utcánál, a rendezvénytér pedig a Hűség-kút előtti területen lesz megtalálható.

Már lerakták a vásárbódékat és a színpadok építőelemeit a Mária-szobornál.

Fotó: Szalay Károly