Ünnepi ebédet kapott ajándékba négy nehéz sorsú család Sopronban

A Puskás Söröző négy nehéz sorsú családot ünnepi ebéden fogadott.

– A sok gyűjtést és adományozást látva mint étterem-tulajdonos elkezdtem gondolkodni, hogyan tudnék én is segíteni. Aztán eszembe jutott Balu dala A dzsungel könyvéből: „Amíg van egy-két jó falat, / S egy jó falat az csak akad. / Se bú, se baj nem számít, rá se ránts! / Mert hiszen egy-két jó falat elűzi minden gondodat…” – emlékszik vissza a decemberi ötlet első körvonalaira a várkerületi söröző vezetője, Puskás Barnabás. A harmadik generációs étterem-tulajdonos most, januárban már tudja: jó döntést hozott. Számára is szebbé tette az év végét, hogy látta mások örömét. Látta mosolyogni azt a korosabb édesapát, aki egyedül, mostoha körülmények között neveli kiskamasz fiát; jóllakatta azt a párt, akik állami gondozotti múlttal kapaszkodnak össze már hosszú évek óta és nevelik gyermeküket kitartó szeretetben a nehézségek ellenére. Jóleső érzés volt annak a fertődi családnak az ünnepi lakomájáról is gondoskodni, akiket a Szeretet Háza fuvarozott el az étterembe és szállított utána haza, s akik a sok munka ellenére sem tudnak az anyagi nehézségek béklyóiból szabadulni. És végre annak az anyának sem volt gondja a vasárnapi ebédre, aki négy gyermekkel ült az éttermi asztalnál. A férj a megélhetésük érdekében akkor is dolgozott, de a finom falatok egy csomagban hozzá is eljutottak.

– A közösségi megosztón kértem elsősorban az ismerőseim ajánlásait. Olyan családokat kerestem, amelyek önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe, s örülni tudnak egy jó ebédnek. Nagyon sokan megosztották a bejegyzést, így szerencsére szakemberek és olyanok is segítettek a kiválasztásban, akiknek nagyobb rálátásuk van a rászorulók helyzetére. Végül minden adventi vasárnap egy-egy családot ültettünk asztalhoz és bőséges ebédet szolgáltunk fel – meséli Puskás Barnabás. Az étterem falán ott lóg a feszület, ezek szerint nem csak megszokásból. Puskáséknál az advent nem üres csillogás.

– Mi szinte itt élünk az üzletben, másoknak ugyanakkor elérhetetlen, hogy étteremben egyenek, kiszolgálják őket s a legjobb falatokat kapják. Örömet akartunk szerezni a vendéglátással, s most már tudom, sikerült is. Én szolgáltam ki őket, a desszertnél leültem kicsit beszélgetni is. Láttam az arcukon, a szemükön, hogy mindez sokat jelentett nekik – emlékszik vissza Puskás Barnabás. Örömmel mondja, hogy ötletéhez Lukács Szabolcs és felesége is csatlakoztak, akik egy karton bort és a gyerekeknek több üveg mustot hoztak. A fiatal vendéglátó bízik abban, hogy más éttermek is hasonló felajánlásokat tesznek majd, s az idei advent még több szeretetlakomát tartogat.