Ultrahang műszer vásárlását támogatta a GYSEV

Hat és fél millió forinttal támogatta a GYSEV CARGO Zrt. a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítványt. Az adományból a szervezet egy új ultrahang készüléket vásárolt, amely hétfőtől a Soproni Gyógyközpontban szolgálhatja a betegek diagnosztizálását.

Szakemberek szerint az ultrahang a 21. század sztetoszkópja, amely több orvosi szakterületen ma már nélkülözhetetlen a megfelelő diagnózis megállapításához. A Soproni Gyógyközpont egyik legjobban felszerelt részlege, az intenzív terápiás osztály az adományozással most egy újabb, sokoldalúan felhasználható készülékkel lett gazdagabb.

A modern ultrahanggal a különböző kórképek gyorsan felismerhetők, megkülönböztethetők. A műszerhez tartozó kiegészítő fejekkel több szerv is vizsgálható. A szív ultrahanggal például következtetni lehet a folyadékterápia szükségletére, a szívbillentyű és a szívizom működési zavaraira. Ugyanakkor a modern ultrahang készülék képes feltérképezni az erek állapotát, kimutatja a különböző keringési zavarokat. Szükség esetén a készülék alkalmas a mellkasi, tüdő kórképek diagnosztizálására és a betegség lefolyásának követésére is.

Az ultrahang készüléket hétfőn adta át a vasúti áruszállítással foglalkozó GYSEV CARGO Zrt. vezérigazgatója, Boda János a Soproni Gyógyközpont megbízott főigazgatójának, Dr. Kulcsár Dánielnek.

„Az adomány jelentősége megsokszorozódik, tekintettel a jelen járványügyi helyzetre. A betegek kezelésében minden kórház intenzív osztálya nagy szerepet vállal, köztük a Soproni Gyógyközpont intenzív osztálya is. Jelenleg még nincs kijelölésünk COVID-os betegellátásra – ezt az országban kijelölt kórházak, intézetek végzik – de fel kell készülnünk a későbbi időkre, amikor akár kijelölés, vagy egyéb részfeladatok ellátására is utasítást kaphatunk. A járványügyi helyzet lezajlása után is nagy segítség ez a több szerv megbetegedését is vizsgálni képes diagnosztikai eszköz, hiszen nekünk a jövő hónapjaira is gondolnunk kell” – mondta az átadáskor Dr. Kulcsár Dániel, a Soproni Gyógyközpont megbízott főigazgatója.

„A GYSEV CARGO Zrt. működésében mindig fontos szerepet töltött be a társadalmi felelősségvállalás. Ennek jegyében született meg ez a gondolat az adományozásról, a GYSEV CARGO eredményes működése pedig lehetővé tette a szándék megvalósítását. Örülök annak, hogy egy ilyen, sokoldalú diagnosztikai műszer megvásárlásához nyújthattunk segítséget. Továbbra is folyamatosan fegyelemmel kísérjük a soproni kórház tevékenységét, hogy adott esetben ismét segíthessünk” – tette hozzá Boda János, a GYSEV CARGO Zrt. vezérigazgatója.