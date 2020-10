Újraszentelték a Szent-Mihály templomot Sopronban – videón az ünnepi mise

A templomot közel 3 milliárd forintból újították fel.

Ünnepélyes keretek között adták át, s szentelték újra csütörtökön késő délután a Sopron védőszentjének nevét viselő Szent Mihály-templomot. A szentmisét Veres András megyéspüspök celebrálta. Az ünnepi eseményen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint Farkas Ciprián Sopron polgármestere mondott beszédet.

A Szent Mihály-templom a Modern Városok Program keretében, kormányzati támogatásból a soproni önkormányzat és a győri egyházmegye összefogásának eredményeként hárommiliárd forintból újult meg. A kivitelezés 2018. októberében kezdődött és most fejeződött be. Felújították többek között a tetőszerkezetet, a karzatot, megújultak a díszítőfestések, a falképek, valamint az egyedül álló Mária-szobor is. Megtörtént a csillárok restaurálása, a kőpadló, a fém és fa berendezési tárgyak helyreállítása. A szintén műemléki védettségű Sekrestyésházban turisztikai céllal kávézó és kiállító tér kapott helyet, valamint a templomkertet és a kerítést is felújították.

Az újraszentelést a Sopron TV élő adásban közvetítette, így mindenki követhette a ceremóniát. Veres András megyéspüspök a templom bejáratánál, a népes papság jelenlétében vette át a megszépült épület kulcsát Farkas Ciprián polgármestertől, majd tovább adta azt Horváth Imre városplébánosnak, gondjaira bízva a templomot. Veres András prédikációjában azt mondta, nemcsak a város és a templom ünnepe ez az újraszentelés, hanem az egyházé is. Hozzátette, addig él a nemzet, amíg templomok épülnek és újulnak meg. A szertartás keretében tette helyükre Apor Vilmos és Meszlényi Zoltán vértanúk ereklyéit, majd az oltár és a templom falainak szentelése és az új keresztelőmedence megáldása következett. A szentmise végeztével Horváth Imre városplébános köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták a történelmi jelentőségű felújítást. A Városplébánia és a Szent Mihály Alapítvány Emlékérem Díj arany fokozatát adományozta az egyházmegye közreműködéséért és az anyagi segítségért Veres Andrásnak, a kormányzati támogatásért Semjén Zsoltnak, az önkormányzat példaértékű együttműködéséért Farkas Cipriánnak, valamint a színvonalas kivitelezői munkáért Schmuck Antal restaurátornak.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédét követően felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő levelét, aki – terveivel ellentétben – brüsszeli elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az ünnepi alkalmon. „Egy templom újraszentelése mindig a gyökereink megerősítését jelenti. Hálás vagyok, hogy élettel és énekkel töltik meg a falakat” – fogalmazott a miniszterelnök.

Farkas Ciprián ünnepi beszédében különleges alkalomnak nevezte annak a templomnak az újraszentelését, amely „évszázadok óta magasodik fölénk, őrizve a derék soproni polgárok mindennapjait”. Hozzátette, az a város, és az az ország, amely templomokat újít fel, vagy újakat építtet, bízik a jövőjében. „Hálásak vagyunk nagyszerű polgárainknak, kiknek nevét és alkotásait ma mindenütt emléktáblák őrzik. Gazdag múltat hagytak ránk elődeink, melynek megóvása ma lehetetlen feladat lenne a magyar kormány támogatása nélkül” – fűzte hozzá.

