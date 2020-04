Újraindult részlegesen az Autoliv gyár

Az Autoliv cégvezetése e héten húsvétig részlegesen újraindította a termelést. Mintegy kétszázan dolgoznak a 2200 munkavállalóból. Ezzel együtt a gyár felmondta a szerződését a munkaerő-kölcsönző vállalkozásokkal.

– A héten újraindult a biztonsági öveket készítő sopronkövesdi gyárban a termelés. Igaz, most alig dolgoznak kétszázan a 2200 munkavállalóból. Van ugyanis valamennyi megrendelés és ennek volumenéhez igazodik a munkaigény – közölte érdeklődésünkre Marsitsné Horváth Marianna, az Autoliv Vasas Szakszervezet titkára, a munkavédelmi bizottság elnöke.

– A szükséges létszámot azokból állították össze, akik közel laknak a gyárhoz és van autójuk. Ugyanis a körülményekre való tekintettel az Autoliv időszakosan nem tart igényt a dolgozók munkába járását biztosító autóbuszokra. Jelen helyzetben két, illetve három műszakban termel a gyár, szűkített kapacitással, ami húsvétig tart. Ezzel együtt az irodákban dolgozók egy részét is szabadságra küldték, akiknek a munkájára jelen helyzetben értelemszerűen nincs szükség. Másik részük pedig home office rendszerben dolgozik.

– A cégvezetés, a szakszervezet és az üzemi tanács a dolgozók egészségügyi védelmét elsőrendű feladatnak tekinti. Ezért most is kontaktmentes lázmérés után és csak egy bejáraton léphetnek be a munkatársak a gyár területére. Hőkamerás ellenőrző rendszer is beszerzés alatt áll, a kellő fizikai távolságtartást pedig vonalakkal jelölték ki a szociális és egyéb helyeken. A gyártósoroknál persze ez nehezen kivitelezhető, viszont valamennyi munkatársat ellátták arcmaszkkal, továbbá állandó az üzemorvosi jelenlét – részletezte Marsitsné Horváth Marianna. Hozzátette: amennyiben az autógyárak globális leállása miatt nem kapnak további megrendeléseket, az ünnepek után ismét leállnak és alapbérrel lesznek elszámolva a dolgozók.

Ugyanakkor a vállalat felmondta a szerződését a munkaerő-kölcsönző cégekkel, s elköszönt a kétszáz kölcsönzött munkavállalótól. Ők azok, akik főképpen az ország északi és keleti megyéiből érkeztek a sopronkövesdi gyárba.

– A hogyan továbbról természetesen egyeztetünk a vállalat vezetésével. Bízunk az autóipar mihamarabbi talpra állásában, ám így is szükségünk lenne kormányzati segítségre a túléléshez – zárta a szakszervezeti titkár.