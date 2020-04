Újraindult a VELUX is

Újraindult a termelés a VELUX fertődi és fertőszentmiklósi gyáregységeiben. A következő hónapokban heti három, majd négy napot dolgoznak, és várhatóan júliustól térnek vissza az ötnapos munkahéthez.

„A világjárvány hatással van a gazdaságra, ezáltal a VELUX-termékek értékesítésére is. Tapasztalunk csökkenést a vásárlói igényekben, ugyan az egyes piacokon eltérő mértékben, de ez mindenképpen hatással van a gyártási darabszámokra. Legfőbb célunk a munkahelyek megtartása, ugyanakkor változtatásokra van szükség a működésünkben. Mivel visszaestek a vásárlói rendelések, a központi tervezés és a szakszervezet képviselőivel történt egyeztetés alapján a tavaszi és nyári időszakban a tevékenységünket csökkentett időben látjuk el. Ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban terveink szerint heti három, majd négy munkanapot dolgozunk, és várhatóan júliustól térünk vissza az ötnapos munkavégzéshez” – tudatta a cégvezetés.

Arról is tájékoztattak, hogy a kieső napokra a munkatársaiknak fizetett szabadságot adnak ki, illetve állásidővel gazdálkodnak. A termelés újraindításához jelentős óvintézkedéseket vezettek be. A leállás alatt teljes fertőtlenítő takarítást végeztek a gyárban, azóta pedig gyakoribb a takarítás és a fertőtlenítés a sűrűn érintett felületeken. Minden hétvégén extra fertőtlenítő takarítást végeznek, valamint folyamatosan biztosítják a kézfertőtlenítő szert a munkaterületen. A szünetidők eltolásával szeretnék elérni, hogy minél kevesebben legyenek egy időben egy helyen. Ezért nyitották meg a kapukat és iktatták ki a forgóvillákat is, hogy a műszakváltáskor ne kelljen a blokkoláshoz sorban állni és belépéskor ne fogják meg a dolgozók egymás után a forgó szerkezetet.Ahol szükséges, növelték a távolságot a munkaállomások között, illetve gondoskodtak a fizikai elhatárolásról, a dolgozók pedig tisztítható egészségügyi szövetmaszkokat kaptak. A VELUX Alkalmazotti Alapítványa létrehozott egy vészhelyzeti alapot, kifejezetten a koronavírus negatív hatásaival érintett munkavállalók támogatására.