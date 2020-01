Újra nyit a bécsi Jégálom: újdonságokkal készül a szabadtéri korcsolyapálya

Idén már több mint 9 ezer négyzetméteres jégpályával várja a korcsolyázni vágyókat a jubileumi Jégálom az osztrák főváros szívében.

Téli szórakozás a Burgtheater és a Bécsi Városháza között: 2020. január 22-én immár 25. alkalommal nyitja meg kapuit a Jégálom, a Wiener Eistraum. A negyed századra visszatekintő szabadtéri korcsolyapálya idén is újdonságokkal készül.

1996-ban még csupán 1.800 négyzetméteren, míg idén már több mint 9.000 négyzetméteres jégpályával várja a korcsolyázni vágyókat a Bécsi Jégálom. Az évek során egyre csak bővült a pálya: mára már nemcsak a város szívében felállított hatalmas korcsolyapálya, hanem a hozzá kapcsolódó romantikus ösvény a parkban, ahol a fák alatt kanyargó úton lehet korcsolyázni, illetve a tavaly felavatott Sky Rink Jégterasz, a korcsolyapálya „emelete” is része a téli hangulatnak. Idén már ezt fejlesztik tovább: a 120 méter hosszú emelkedő, ami a jégteraszra vezet fel, most részben fedett lesz és napnyugta után lenyűgöző fényjátékkal világítják majd meg.

Továbbra is külön gyakorlópálya segíti a kezdő korcsolyázókat és a gyerekeket, illetve a bécsi óvodák és iskolák is ingyen használhatják a Wiener Eistraum pályáját tanítási napokon 10-16 óráig. Most is kialakítják a nagy sikerű curling-pályákat, ezen kívül pedig idén egy nagyjából 20 fő befogadására képes faházat is felállítanak a Rathausparkban, saját curling pályával és cateringgel, amit privát és céges rendezvényekre is ki lehet bérelni.

Mivel Bécs legnagyobb ideiglenes jégpályája környezetbarát módon valósul meg, a Wiener Eistraum elnyerte az ÖkoEvent díjat. A tudatos hulladékkezelésen túl a gasztronómiai standok újrahasznosítható edényekben, bio minőségű élelmiszereket és hazai termelésből származó kulináris kínálatot biztosítanak a látogatónak.

Január 22-én 19 órakor ünnepi show-val nyitják meg a jubileumi évfordulót, majd aznap este 22 óráig ingyenes lesz a belépés. A Bécsi Jégálom egészen 2020. március 1-ig várja a látogatókat.