Újjászületett győri könyvritkaság

Már az interneten is olvasható Kovács Pál Rupert szerzetes 1794-ben megjelent közmondásszótára, amit 2008-ban hasonmás változatban megjelentetett a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága.

A Tinta Kiadó „Nyomtatott nemzeti örökségünk digitalizálása” című programjának keretében a világhálón is elérhetővé vált Kovács Pál Rupert közmondásszótára. A mű a XIX. századi nagy közmondásgyűjtemények előzményének tekinthető. Külön érdekessége, hogy a 3500-ból 430 közmondást meg is magyaráz, valamint 325 magyar közmondásnak megadja a latin megfelelőjét is. A szótár online változata a Tinta Könyvkiadó honlapján (www.tintakiado.hu) érhető el.

Kovács Pálról keveset lehet olvasni a kézikönyvekben, mivel – különleges műve ellenére – nem tartozott a leghíresebb bencések közé. Annyi bizonyos, hogy a Sopron megyei Szécsény (ma már Pereszteghez tartozik) községben született 1742-ben. Középiskolai tanulmányai után Pannonhalmán tett szerzetesi fogadalmat. Bakonybélben tanult, majd Bécsben a hittudomány doktora lett, 1770-ben szentelték áldozópappá, a rendben a Rupert nevet kapta. Pár év múlva Győrben volt tanár, majd miután II. József a szerzetesrendeket feloszlatta, Kovács Pál Rupert Tényőre került, ahol 1789-ig működött, később a győri akadémia hittudományi karán tanította az egyházjogot és az egyháztörténetet. 1803-ban halt meg, élete utolsó egy-két évében Füss községben volt lelkész és jószágigazgató. A lexikonok egyetlen nyomtatásban megjelent munkáját említik, az 1794-ben Győrött, a Streibig nyomdában napvilágot látott magyar példa- és közmondási gyűjteményét. Az „elöljáró-beszédben” megjegyezte, hogy eleinte emlékezetből, a saját kedvére írogatta össze a közmondásokat, majd mi-

után egyre inkább lelkesítette a munka, módszeresebben kezdett kutatni.

A műnek Horváth József történész és Perger Gyula néprajzkutató tanulmányával 2008-ban jelent meg a teljesen hasonmás kiadása.

– Olyan győri könyvritkaságok reprint kiadását terveztük egy sorozatban, amelyekből csak egy-egy eredeti példány létezik a városban. Kovács Pál Rupert könyve a Kisfaludy-könyvtár tulajdonában van, amit Tanai Csaba kollégánk digitalizált – idézte fel a kiadás kezdetét Perger Gyula. – Horváth József a szerző életrajzát írta meg egy kis füzetben, én pedig néprajzi szempontból készítettem a gyűjteményről egy tanulmányt. A hétszáz példányból százat nemes bőrkötésben készített el a Palatia Nyomda. A könyv újjászületésével a különleges mű több könyvtárban is hozzáférhető a kutatók, az olvasók számára.