Újjászületett a közel negyven éves ménfőcsanaki bölcsi

Elkészült a bölcsőde energetikai korszerűsítése Ménfőcsanakon, komfortosabb épület várja az apróságokat.

A pályázati támogatásból megvalósult beruházáson túl az intézményben tavaly 5,5 millió forintos önkormányzati forrásból készült el a bölcsődei csoportszobák festése és műpadlózása, új bútorok beszerzése, és az udvar csinosítása.

„Az elmúlt években számos oktatási, nevelési intézmény újult meg, korszerűbbé, esztétikusabbá, gazdaságosabbá váltak az intézmények.” – mondta dr. Fekete Dávid alpolgármester a beruházás kapcsán.

– A mintegy 120 millió forintos pályázati forrás mellett az önkormányzat is hozzátette a maga részét, sőt a fejlesztés városi forrásból a nyár folyamán tovább folytatódik az épületen belüli munkálatokkal.

Kara Ákos országgyűlési képviselő köszönetet mondott a bölcsőde munkatársainak a magas színvonalú szakmai munkáért. Mint mondta, a kormányzat célja a családok széleskörű segítése, amelyben a bölcsődefejlesztés is kiemelt helyen szerepel. A közintézmények energetikai korszerűsítése is fontos feladat, amelyet a jövőben is tovább kívánnak folytatni. Egy átgondolt program részeként jelenleg is folyik a városban a különböző közintézmények felújítása . A kormányzat átfogó családtámogatási rendszerének különböző elemei vannak. A juttatások illetve adókedvezmények mellett, amelyek a családok életét, mindennapjait segítik, egy fontos és jelentős kiegészítés az a korszerűsítési program, amit a kormány az önkormányzatokkal együtt indított a meglevő bölcsődék felújítására, illetve a meglevő férőhelyek bővítésére.

– Örömmel mondhatom, hogy a falvakban új bölcsődék is épülnek – fejezte be gondolatit a képviselő.