Újjáépítették a szilsárkányi család fél évvel ezelőtt leégett otthonát

Nagyobbrészt elkészült a leégett épület felújítása, már csak kisebb munkák vannak hátra.

Tavaly októberben írtunk lapunkban a szilsárkányi Kálló családdal történtekről (Kisalföld, 2019. október 14.). Már az utolsó simításokat végezték házuk felújításán, mikor felcsaptak a lángok otthonukban. Leégett a tetőszerkezet, leszakadt a mennyezet, lakhatatlanná vált az ingatlan. Három felnőtt és öt gyerek maradt fedél nélkül.

Úgy tűnik, véget ért Kállóék kálváriája. Március közepén végre elkezdtek visszapakolni az önkormányzat biztosította átmeneti szállásukról, mára pedig már teljesen birtokba vették házukat. – Nincs mása a saját otthonnak – kezdte Kálló Ferenc, s érezhető a hangján a megkönnyebbülés.

– A gyerekek is nagyon örülnek – mondta. Ez pedig látható és hallható, hisz gyerekkacaj tölti be a Kiss Ferenc utca csendjét. Kisebb munkák vannak még hátra, a következő lépés a ház színezése lesz. Ugyan a biztosítótól kapott pénz mellé hitelt is fel kellett venniük, legalább már esténként a saját házukban hajtják nyugalomra a fejüket. Beépítették a tetőteret is, amit a tűz miatt korábban félbehagytak, így mindenki saját szobának örülhet. Még egy jelenős kiadásuk maradt, amivel jelen helyzetben nem tudnak megbirkózni.

– Az udvaron nagy mennyiségű törmelék halmozódott fel. Elég borsos árat mondtak az elszállítására. Minden pénzt arra fordítottunk, hogy lakhatóvá tegyük az otthonunkat, az elszállításra most nem futja. Keressük a lehetőséget az elvitelre. A gyerekek most az udvar elején játszanak, a többit a bontásból származó törmelék fedi – osztotta meg lapunkkal Kálló Ferenc. A családnak egyébként rengetegen segítettek, kezdve a felajánlott szakmunkáktól az adományokon, berendezéseken át az átmeneti otthonig.