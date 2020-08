Újdonságokkal kerül megrendezésre a júliusban elmaradt Voluta Vízikarnevál

A koronavírus-járvány miatt maradt el júniusban a Voluta Vízikarnevál, melyet augusztus 22–23-án szerveznek meg, immár a korlátozásoknak megfelelően: sárkányhajóversennyel és hajószenteléssel, és egy újdonságnak számító vízisport-eszköz, a SUP bemutatójával. Koncertek nélkül, tábortűzzel.

Évről évre hozzászoktunk: a Szent Iván-éjhez legközelebb eső hét végén szervezik meg a Volutát Mosonmagyaróváron. Idén sem lett volna másként, de a koronavírus ezt átírta. Megvan a rendezvény új időpontja: az augusztus 22–23-i hétvége. A programot is a korlátozások tükrében állították össze a szervezők.

Ingyenes jelentkezés

– Az idei Voluta a sárkányhajóversenyekről szól, esti koncertek nélkül, tábortűzzel – tudatta dr. Wlasitsch Mirkó szervező. A JátszÓvár Voluta 2020 című TOP- projektnek köszönhetően a sárkányhajóversenyekre ingyenes a jelentkezés.

A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület tavaly februárban pályázott s nyert el egy tízmillió forintos támogatást. Benkovich Edina szakmai megvalósító tájékoztatása szerint a pályázat keretében lehetőségük nyílt beszerezni egy új, húszszemélyes sárkányhajót húsz lapáttal. Ugyanakkor a versenyhez az érmeket, a segítők számára pólókat is a program keretében tudnak biztosítani. Várják még a nevezőket: szombaton a felnőttfutamok zajlanak majd, vasárnap pedig a diákok készülhetnek a rajtra.

Felszentelik az új hajót

Dr. Wlasitsch Mirkó örömét fejezte ki, hogy a sportegyesület eszközparkja bővült. Eddig egyébként egy tízszemélyes és két húszszemélyes sárkányhajóval rendelkeztek. Most az új beszerzésnek köszönhetően három egyforma hajó áll rendelkezésükre, így bármikor szervezhetnek versenyt anélkül, hogy kölcsön kellene kérniük. Benkovich Edina arról számolt be, hogy a járvány miatt több hónapot késett a külföldről megrendelt sárkányhajó, amit egyébként tavaszra vártak és a napokban érkezett meg.

Deszkára fel!

Az említett sárkányhajóversenyek mellett – ugyan a szokásos koncertek elmaradnak – lesz újdonság is. Ilyen az I. Mosonmagyaróvári Sup Open verseny. Egy új vízi sportág debütál a Voluta „színpadán”: az angol Stand Up Paddle szóból ered, ami magyarul állószörfként vagy állva evezésként fordítható. Mosonmagyaróváron már ennek kipróbálására is lehetőség nyílik.

– A Voluta keretében augusztus 22-én, szombaton bemutatót tartunk ügyességi gyakorlatokkal; a közönség láthatja, milyen trükköket lehet végrehajtani a felfújható deszkán. Egyéni és csoportos versenyt is tartunk – tudatta Márton Krisztián edző, aki 2012 óta foglalkozik ezzel a sportággal, mely főként állóvízen űzhető. A megfelelő vízfelület megtalálása jelentett eddig gondot. De úgy tűnik, ez is megoldódni látszik, hiszen a Mofém Horgász Egyesülettel megállapodva a Vár-tóra vízhasználati engedélyt szereztek, így már a napokban láthatunk ott deszkázókat.

A deszkákat az Óvár Építők Sport Klub biztosítja, tőlük lehet bérelni. Kovács Miklós elnök a Kisalföld érdeklődésére elmondta, hogy a SUP-hoz szükséges eszközöket egy éve szerezték be a teniszező fiatalok számára.

– A SUP egészséges és könnyen elsajátítható sport. Szerettünk volna a gyermekeinknek egy olyan rekreációs tevékenységet, kikapcsolódási formát, mely közben a mozgáskoordinációt és az egyensúlyérzéket is fejleszti. Ezért vásároltunk öt eszközt, amivel gyakorolhatnak – hangsúlyozta Kovács Miklós.

Érdekesség, hogy a SUP- jógabemutató is lesz szombaton, amely ötvözete a két sportágnak.