Újak a játékok, erősebb a kerítés

Felújították Csornán a kis-csornai városrész játszóterét. Az önkormányzat önerőből biztosította a költségeket, az új játékokat tegnap ünnepélyes keretek között adták át.

A csornai játszóterek felügyeletét, karbantartását a városüzemeltető cég, a Vilmos Park Kft. látja el. Rendszeresen elvégzik a kisebb-nagyobb javításokat és ha lehetőségük adódik, nagyobb fejlesztéseket is végrehajtanak. Idén a kis-csornai vá-

rosrész játszóterét újították fel teljesen, új kerítést építettek és új játékokat szereztek be.

Kérés a helyiek felé

A létesítményt tegnap ünnepélyesen adták át. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester elmondta: a játékok az elmúlt évek alatt balesetveszélyessé váltak, szükség volt a beavatkozásra. S mivel a felújítás nem volt elegendő, az eszközök cseréjéről döntött az önkormányzat. A beruházást a Vilmos Park Kft. koordinálta. „A játszóterekre kiemelt figyelmet kell fordítani, a balesetveszély elhárítása nem tűr halasztást. Kis-Csornán egy teljesen megújult terület várja a gyerekeket, új játékokkal” – jegyezte meg a polgármester és kérte a helyieket, hogy vigyázzanak a játszótérre.

Nem kímélték a rongálók

A kérés azért is indokolt, mivel Kis-Csornán rendszeresen előfordult rongálás. Volt, hogy a kerítést bontották meg több helyen, mivel egyszerűbbnek látták ott kilépni, ha kipattant a labda a pályáról. Volt, hogy a vár tornyát szedték széjjel, de a padokat, a hintákat és a csúszdát sem kímélték. A fenntartónak gyakran adtak tennivalót az ismeretlen rongálók. Most jóval erősebb kerítést és kaput kapott a játszótér, amellyel talán sikerül megelőzni a hasonló eseteket. Bella Rudolf, a városrész önkormányzati képviselője hangsúlyozta: nagy kár lenne, ha az új játékok is áldozatul esnének a vandalizmusnak. „A felnőttektől ezúton is kérem, ha rongálást tapasztalnak, értesítsék a rendőrséget és az önkormányzatot. Próbáljunk meg közösen vigyázni a közös értékeinkre” – tette hozzá a képviselő.

Folyamatos ellenőrzés

Burus Éva, a Vilmos Park Kft. városüzemeltetési koordinátora elmondta: a társaság folyamatosan ellenőrzi a játszóterek állapotát. Elvégzik a javításokat, karbantartásokat, festéseket, cserélik a homokot. Mint kifejtette, szerencsére a rongálók mostanában minimális gondot okoznak a csornai játszótereken.