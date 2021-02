Újabb parkoló épül a Jerevánon Sopronban – videó, galéria

Közlekedést javító munkálatok kezdődtek a soproni Makó utcában: új, közel negyven férőhelyes parkolót alakítanak ki, emellett újraaszfaltozzák az utakat, és rendbe teszik a csatornákat.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is mintegy másfél milliárd forintot biztosít a soproni önkormányzat a város utainak és járdáinak rendbetételére. A program keretében most a Jereván lakótelepen található Makó utca végében új, harminckilenc férőhelyes parkolót alakítanak ki, ahol természetesen mozgáskorlátozottnak szóló helyek, valamint elektromos töltőállomások is helyet kapnak. A munkálatok jelenleg a kezdeti fázisban tartanak, egy markoló és egy úthenger egyengeti el a földet a leendő parkoló helyén.

A pénteki sajtóbejáráson részt vett Csiszár Szabolcs alpolgármester, aki elmondta, ő is és a polgármester is itt töltötte gyerekkorát, akkoriban azonban sokkal kevesebb jármű mozgott az utakon. – Az elmúlt évtizedekben itt is ugrásszerűen megnőtt az autós forgalom, hosszú ideje problémát okozott szabályos parkolóhelyet találni. Az férőhelyek a környező utcákban is enyhítik majd a problémát – magyarázta, majd hozzátette, a munkálatok során mintegy négyszáz méteren újraaszfaltozzák az utat, újrafestik a közlekedési jeleket, és rendbe teszik a csatornákat is. A beruházás kivitelezésének megkezdése előtt a helyiekkel egyeztetett a környező zöld területek megóvásával kapcsolatban, szerencsére egy fát sem kellett kivágni.

– Amikor lehetőségük van a helyiekkel való konzultációra, a leggyakoribb kérés a város fejlesztésével kapcsolatban mindig az, hogy javítsuk a közlekedési infrastruktúrát, és dolgozzunk új parkolóhelyek kialakításán – fejtette ki az eseményen Farkas Ciprián polgármester, aki szerint a város nagy energiákat fordít ezekre a feladatokra. Elmondta, hamarosan sorra kerül a Tómalom sor, a Bercsényi- és a Hubertusz utca felújítása is. A program során lépésről lépésre haladnak, először a fő-, majd a gyűjtő- és mellék utakat teszik rendbe.