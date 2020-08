Újabb fitneszpark épül Jánossomorján, melyre négy éve pályáztak az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A sikerről az eltelt idő miatt már le is mondott a városvezetés, nemrég azonban kiderült, hogy nyertek. A helyet már kiválasztották, a sportpálya- tekéző melletti terület mellett döntöttek.

Nem ez lesz az első fitneszpark a kisvárosban, hisz nemrég a pusztasomorjai Gödör területén már létesítettek egy szabadidőparkot, melyben szintén találhatók fitneszeszközök. A testület Szentpéteren keresett helyet az új létesítménynek, amely 150 négyzetméteres lesz és tizenötféle eszközt foglal majd magában.

Az iskolák is tudják használni

– A helyszín kiválasztásánál az egyik fő szempont volt, hogy az iskolák is tudják majd használni a parkot, így a sportpálya- tekéző közelében lévő terület mellett döntöttünk. A Klafszky-iskola diákjai is használni tudják a parkot testmozgásra, nagy segítség lesz az iskolai testnevelésórákban. A park használati rendjét most dolgozzuk ki, de az elképzelésünk szerint külön bejárata lenne és megvilágítást is kapna, így a nap 24 órájában a lakók rendelkezésére állhat – mondta el lapunknak Bella Zsolt alpolgármester.

Többször bővítették az első parkot

A város első fitneszparkját 2018 novemberében adták át. Az egyik legnépszerűbb szabadidős beruházás lett Jánossomorján, rendszeresen és sokan használják. Az önkormányzat már többször bővítette a park eszközeit, játékait. Legutóbb egy teqballasztal került ide.

Még idén kész lesz

– Az első park is beváltotta a hozzá fűzött reményeket, maximális kihasználtsággal működik. A fiataloktól az idősekig szinte minden korosztály használja. Az új létesítményt is mindenki számára hasznos edzőeszközökkel egy közel kétszer akkora területen alakítják ki, a tervek szerint még idén – tette hozzá az alpolgármester.