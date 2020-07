Új virágládák díszítik Adyvárost Győrben

Páfrányfenyők nyújtózkodnak a hatalmas virágtartókban a Tihanyi Árpád úton. Adyváros és Nádorváros önkormányzati képviselője, dr. Szálasy László közbenjárására helyezték ki a ládákat a Tihanyi út és a Szigethy Attila út sarkán lévő széles járdára.

– Szeretek sétálni, körbenézni a választókörzetemben. Ilyenkor látom a tennivalókat, és sokan keresnek meg problémákkal is – mondta a képviselő, amikor személyesen is megnézte a „páfrányfenyőligetet”. Hozzátette: minden fejlesztésnek az a célja, hogy az Adyvárosban és Nádorvárosban élők jobban érezzék magukat. Fontos, hogy legyenek padok és szemétgyűjtők is.

A képviselő közbenjárására a Földes Gábor utcában nemrég felfestették a lakóházak bejáratai előtti területeket, hogy az autók ne parkoljanak oda.

– A Tihanyi Árpád úton elkészült a kerékpárút, a Kodály Zoltán utcában nemsokára elkezdődik egy hasonló építése. A Török István utcai játszótér fel-

újítása pedig szintén hamarosan elkészül – sorolta a képviselő.