Új vezérigazgató a soproni TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. élén

2021. február 15-től Dr. Sándor Gyula erdőmérnök veszi át a Sopron környéki erdőket kezelő TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezetését. A társaság a Soproni Egyetem modellváltásának keretében januártól került a Soproni Egyetemért Alapítvány tulajdonába azzal a céllal, hogy megfelelő gyakorlati lehetőséget biztosítson a természeti erőforrások fenntartható kezelésének oktatását középpontba állító intézmény hallgatói számára.

A Tanulmányi Erdőgazdaság tevékenysége csemetetermeléstől a fafeldolgozásig terjed. Változatos természeti viszonyok között gazdálkodik, és parkerdők fenntartásával, erdei iskolák működtetésével jelentős a közjóléti szerepvállalása is. „Jó adottságaink vannak arra, hogy aktívan részt vegyünk az erdő-, a vadgazda, a természet- és környezetmérnökök illetve a faipari mérnökök képzésében. Emellett a jövőben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a gazdasági, a művészeti és a pedagógiai képzésben történő együttműködésre is. A gazdálkodás stabilitásának megtartása mellett cégünk fókuszában továbbra is a szlogenünk megvalósítása áll: Oktatással a természet oldalán. Ennek a közös munkának a szolgálatába állítom minden tapasztalatomat, amit a Soproni Egyetem oktatójaként eddigi 23 éves pályafutásom során szereztem” – mondta Dr. Sándor Gyula, hivatalba lépő vezérigazgató.

„Fenntartható egyetemet építünk Sopronban. Ennek szerves része, hogy a képzéseinken résztvevő hallgatók számára olyan gyakorlati lehetőségeket biztosítsunk, ahol testközelből ismerkedhetnek meg azzal, hogyan lehet a fenntarthatósági szemléletet átültetni a gazdaságba. Ebben a legfontosabb partnerünk a Tanulmányi Erdőgazdaság, akiknek az eddigi munkája is nagyban hozzájárult képzéseink magas színvonalához, de a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszünk. Velük, és az egyetemhez februártól csatlakozott Erdészeti Tudományos Intézet integrációjával olyan nemzetközileg is jegyzett oktatási intézmény kialakulása kezdődött meg, amely Sopron városa és a térség számára is nagy jelentőséggel bír” – mondta Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora.

Dr. Sándor Gyula 1997-ben erdőmérnöki, 1999-ben vadgazda mérnöki diplomát szerzett, majd 2005-ben „summa cum laude” eredménnyel védte meg PhD. fokozatát. Egyetemi munkáját 1997-ben tanszéki mérnökként kezdte, majd végigjárva a tudományos ranglétrát, dolgozott tanársegédi, adjunktusi, docensi, majd 2013-tól habilitált egyetemi docensi beosztásokban a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán. Egyetemi munkáját több elismerés is kísérte, 2016-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át. Oktatói munkája mellett nevéhez fűződik az immár 15 éve folyamatosan megrendezett Bencze Lajos Egyetemi szarvasbőgő verseny életre hívása, valamint a Soproni Egyetemista Vadászkürtösök Baráti Körének létrehozása. Szakmai szerepvállalását jól mutatja, hogy jelenleg is az Országos Magyar Vadászkamara Kinológiai szakbizottságának elnöke, az „Egy a természettel” – Természeti és Vadászati Világkiállítás szervezői stábjában pedig a vadászkutyás divízió vezetője.

Ábrahám István termelési vezérigazgató-helyettesi munkakörben folytatja munkáját a TAEG Zrt. kötelékében.