Új vezér a soproni Taeg élén

Január 7-től Ábrahám István a soproni székhelyű Taeg Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. új vezérigazgatója, aki a nyugállományba vonuló dr. Jámbor Lászlót váltja a poszton. Tervei közül az országos fásítási programban való részvételt és a parkerdei fejlesztések folytatását emelte ki.

Az idei év elején négy állami erdőgazdaság vezérigazgatója vonult nyugállományba, köztük dr. Jámbor László, a Taeg Zrt. első embere. Az új vezetőket a napokban nevezte ki Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár.

– Jámbor László harminchárom évet töltött a Taegnél, huszonegy éves vezérigazgatói pályafutása után adta át a cég vezetését. Köszönettel tartozunk neki, magam is sokat tanultam tőle – kezdte Ábrahám István, az új vezérigazgató, akit eddigi szakmai életútjáról és terveiről kérdeztünk.

– A Soproni Egyetem erdőmérnöki karán végeztem 2008-ban és rögtön a Taeg Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Síkvidéki Erdészetéhez kerültem. Erdészetvezető-helyettes beosztásban kezdtem, az erdőművelési, a vadföldművelési és a később induló közmunkaprogram irányítása tartozott a feladataim közé. Vezérigazgató-helyettesnek 2017 januárjában neveztek ki, azóta vagyok a soproni központban. Itt az erdő- és vadgazdálkodási, egyéb hatósági ügyek intézése, valamint a fafeldolgozó üzem felügyelete tartozott hozzám – kezdte a bemutatkozást Ábrahám István.

Ábrahám István tervei közül elsőként az országos erdősítési programban való részvételt említette.

– A klímaváltozás idejét éljük, fontos feladatunk az Agrárminisztérium által indított Országfásítási programban való aktív közreműködés. A Taegnél ilyen célra kevés terület áll rendelkezésre, ezért az önkormányzatok, különböző szervezetek és magánszemélyek által végzett erdőtelepítések tervezési és kivitelezési munkáit fogjuk segíteni a térségünkben – mondta, majd rátért a másik igen fontos területre, a soproni parkerdő fenntartására és lehetőség szerinti továbbfejlesztésére.

– Idén tervezzük megvalósítani Muckon, az egykori határőrőrs helyén az Erdők Háza Ökoturisztikai Látogatóközpontunkat. Jelenleg a közbeszerzés zajlik, reményeink szerint tavasszal elkezdődhet a kivitelezés a közel háromhektáros területen. A négyszázmillió forintos költségvetésből megvalósuló látogatóközpontban erdei iskolai foglalkozásokat fogunk szervezni, valamint egy vadaspark is létesül. Év végére tervezzük az átadást. Továbbra is fejleszteni szeretnénk a környezeti nevelési programunkat, ami keretében nyári táborokat és év közbeni tematikus foglalkozásokat szervezünk óvodai és iskolai csoportoknak. Az erdő- és vadgazdálkodással igyekszünk megismertetni a fiatalokat. Még egy kiemelt feladat: 1951-ben azért jött létre a Taeg, hogy támogassa az erdészeti szakmai képzést és annak gyakorlati oktatóbázisa legyen. Ezt a szerepvállalásunkat továbbra is szeretnénk fenntartani – zárta a vezérigazgató.

Névjegy

Ábrahám István erdészcsaládból származik, okleveles erdőmérnök, mezőgazdasági mérnök. 36 éves, 11 éve házas, egy lánya van és ta­vaszra várják a második gyermek érkezését. Fertőszentmiklóson született és ott is él családjával.