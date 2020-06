Új uszoda Sopronban – Túl erős volt a szél a fő tartó megemeléséhez – fotók

Az épülő soproni fedett uszoda első két fő tartóját készültek felemelni a pillérekre csütörtök délután. Ezek hidalják át a medencéket és a lelátókat.

Péntekre halasztották

A helyszínre már korábban megérkezett az 500 tonnás autódaru, amely a negyvenkét méter hosszú, három méter magas, ragasztott faszerkezetű elemeket a helyükre emeli. – Hatalmas a felület, százharminc négyzetméter, ezt maximum 6 m/s szélerősségnél szabad mozgatni, jelenleg 11 m/s-ot mérünk, a műveletet ezért péntek reggelre halasztjuk – mondta Khaut András, az uszoda kivitelezését végző FÉSZ Zrt. igazgatóságának elnöke.

Sopronban vagy esik, vagy fúj a szél, vagy harangoznak

Pedig sokan kíváncsiak voltak rá, hogyan dolgozik az óriásdaru, Farkas Ciprián polgármester és Barcza Attila országgyűlési képviselő is helyszínre érkezett. – Most is beigazolódott a mondás, miszerint Sopronban vagy esik, vagy fúj a szél, vagy harangoznak – mondta Farkas Ciprián. Hozzátette, az új uszoda készültségére nem lehet panasz, a munka felén már túl vannak. – Sopronban minden épül, szépül. A fedett uszoda kivitelezése magas színvonalon zajlik, az utánunk jövő generáció száz évig használhatja. A tervek a FINA ajánlása alapján készültek így nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas lesz a létesítmény. – tette hozzá a polgármester.