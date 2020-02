Új területen régi elhivatottsággal – Beszélgetés Győr új alpolgármesterével

Derűs, megnyugtató hangján szól, amikor találkozunk. Rögtön észreveszem, hogy szereti és gondosan válogatja a kiegészítőket. Egy nő ül velem szemben. Dr. Pergel Elzával, Győr új alpolgármesterével beszélgettem.

„Nem számítottam rá, hogy egyszer alpolgármesterként is szolgálhatom Győrt és a győrieket” – vallotta magáról dr. Pergel Elza alpolgármester a beiktatását követő sajtótájékoztatón.

Dr. Dézsi Csaba András, Győr január 26-án megválasztott polgármestere a pénzügyi területen jártas Szeles Szabolcsot, valamint dr. Pergel Elzát nevezte ki új alpolgármesternek, Radnóti Ákost pedig megerősítette pozíciójában. Dr. Pergel Elzával új munkahelyén, a városházán beszélgettünk.

Dr. Pergel Elzát jogi területen végzett munkája révén sokan ismerhetik a városban, ám új feladatkörében – a város egyik vezetőjeként – egészen más feladatai lesznek, más oldaláról mutatkozik be. Három mondat után kiderül, hogy határozott személyiség.

– Már gyermekként is jogásznak készültem, szakmámat a kinevezésemig nap nap után örömmel végeztem. Jogi pályafutásom elején dolgoztam a városházán is, és bár később ügyvédi pályára léptem, a közigazgatással mindig is kapcsolatban álltam. Éppen ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy a polgármester úr felkért erre a munkára. Több évtizedes szakmai tapasztalatomat, elhivatottságomat, szívemet-lelkemet hoztam magammal az irodába, valamint a tettrekészséget, hogy a feladatkörömbe tartozó szakterületeken is hatékonyan tudjak dolgozni. A tisztség számomra nem elsősorban munka, sokkal inkább hivatás, amellyel a győrieket szolgálhatom.

– Mi ösztönözte arra, hogy aktívan elkezdjen politizálni?

– Két ember hatása. Az egyik dr. Ottófi Rudolf, a város egykori alpolgármestere, akit a közös munka során ismertem meg. A vele való beszélgetések keltették fel először a politika iránti érdeklődésemet. Már a Kereszténydemokrata Néppárt tagjaként találkoztam Semjén Zsolttal, a KDNP pártelnökével, akit megismerve éreztem úgy, hogy ez a párt az a tágabb értelemben vett nagy család, amibe valóban érdemes volt belépni és ahová jó tartozni. A KDNP győri szervezete 2010-ben vezetőként is bizalmat szavazott nekem, azóta töltöm be az elnöki tisztséget, nem múló elhivatottsággal.

– A párt keretén belül, saját jogi munkám mellett szerveztem meg az ingyenes jogsegélyszolgálatot, amely egy idő után olyan mértékben nőtte ki magát, hogy az ország minden pontjáról fordultak hozzám segítségért. Ennek is köszönhetően erősödött meg bennem a tudat, hogy egy közösség tagjaként könnyebb és felemelőbb másoknak segíteni, mint egyedül, különösen akkor, ha ez a közösség kereszténydemokrata értékrendet képvisel.

– Milyen területek tartoznak önhöz?

– A polgármester úr szerteágazó feladatkörrel bízott meg. Azokkal a szakterületekkel van szerencsém foglalkozni, amelyek igazán emberközeliek, közvetlenül szolgálják a győriek jóllétét és jó közérzetét, így ha más pozícióban is, de továbbra is a helyiek problémáival és azok megoldásával foglalkozhatok. Feladat- és hatáskörömbe tartoznak az önkormányzati egészségügyi, szociálpolitikai, köznevelési és esélyegyenlőségi feladatok felügyeletével, koordinálásával kapcsolatos teendők. Továbbá én tartom a kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint a kulturális intézmények közül a Győri Balettel, a színházzal, a Győri Filharmonikus Zenekarral és a Generációk Művelődési Házával. Tehát olyan területekről beszélünk, amelyek nemcsak egy ember hatékony munkáját igénylik, hanem egy nő szívét-lelkét, gondos törődését is.

– Hogy teltek az első hetek?

– Hivatalba lépésemet követően szinte azonnal elkezdtem látogatni az intézményeket bemutatkozás és ismerkedés céljából, bár mindegyikbe még nem értem oda. Elmondhatom, hogy kiváló apparátust hagyott ránk az előző vezetés, akikkel meg fogjuk találni a közös hangot.

Összefoglalva tehát szép és nemes feladat áll előttem, amelynek örömmel teszek eleget. Munkámban mindenkire számítok, aki ezen területekért felelősséget érez.