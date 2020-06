Új szolgáltatások a győri hulladékgazdálkodásban

Applikációval és megújult honlappal könnyítik meg a dolgunkat.

Július elsejétől a Hulladék112 applikációval és megújult honlappal könnyíti meg a hulladékgazdálkodási szolgáltatások közötti eligazodást a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A városi hulladék kommandó mellett a GYHG saját megfigyelő szolgálata veszi fel a harcot az illegális hulladéklerakókkal szemben, az ügyfeleket pedig szerdától a Bartók Béla utca 29. szám alatti ügyfélszolgálati irodában várják.

„Nem kisebb feladatra vállalkoztunk, minthogy megszüntetjük a győri hulladékgazdálkodásban tapasztalt problémákat, valamint célként fogalmaztuk meg, hogy másfél év múlva Győr legyen a legtisztább magyar város. Ezen az úton fontos állomás a GYHG ügyfélbarát szolgáltatásainak bevezetése, és az illegális hulladéklerakás elleni hatékonyabb, keményebb fellépés. Minden győri segítségére számítok, hiszen csak együtt lehetünk sikeresek!” – mondta el Dr. Dézsi Csaba András polgármester.

Már letölthető a Hulladék112 applikáció, amelynek segítségével térképen tekinthető meg a szelektív szigetek és a hulladékudvarok helye, illetve lehetőség van a megtelt szelektív gyűjtőedények bejelentésére is. Az alkalmazáson keresztül az illegális hulladéklerakás tényét is jelezni tudjuk a szolgáltató felé, de címünkre hulladéknaptár is beállítható, így értesítést kérhetünk a gyűjtőedények ürítésének idejéről.

A GYHG szolgáltatási köre a városi hulladék kommandóval párhuzamosan működő, saját megfigyelő szolgálattal is bővül, amelynek célja az illegális hulladéklerakás megelőzése, illetve tetten érése. Annak érdekében, hogy a szelektív hulladék szabályos elhelyezése még gördülékenyebb legyen, a felmerült lakossági igényeket figyelembe véve, a győri hulladékudvarokat a nyári nyitvatartási időszakban 10:00-18:00 óra között tartják nyitva.

A lakosság célirányos, minőségi kiszolgálása érdekében új ügyfélszolgálati iroda nyílik 2020. július 1-jén Győrben, a Bartók Béla út 29. szám alatt. Az ügyfélszolgálat munkatársai hétfőtől-szerdáig 8:00-16:00, csütörtökön 7:00-19:00, pénteken 8:00-14:00 között várják az ügyfeleket.