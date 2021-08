Új ruhában Mecsér

A háborítatlan környezet, a Duna által kínált turisztikai és sportlehetőségek miatt egyre többen látogatnak Mecsérre, nekik ugyanúgy kedveznek a most befejeződő fejlesztések, mint azoknak, akik itt élnek.

A fejlesztések ugyanúgy érintik a középületeket, mint a településekhez vezető utak felújítását. Nemrég befejeződött az óvoda teljes rendbetétele, ami érintette a játszóudvart és a kerítéseket is, a rendelőintézetnek és a faluháznak a felújítása is véget ért, de küszöbön áll a felújított Civil Ház átadása is.

– Az óvodától az általános iskola befejezéséig tudjuk biztosítani az oktatást, két állandó és öt bejáró tanár segítségével. Nagyon fontos, hogy itt tanulhatnak helyben a gyerekek egészen 4. osztályos korukig, a felsősöket pedig iskolabusz viszi Lébénybe. Egyrészt fontos ez a gyerekek kényelme miatt, másrészt pedig a falu közösségi életét is előrelendítik. Ünnepeken, falunapokon is fellépnek a kicsik, rájuk pedig mindenki kíváncsi, így telt házas rendezvényeink vannak – emlékeztetett a helyi oktatás fontosságára Csaplár Zoltán polgármester.

Nemcsak a közintézmények, de a Mecsérre vezető utak rendbetétele is befejeződik. Az egyes főútvonaltól a Lickópusztáig vezető bekötőúton elkészült a felújítás, amit helyi gazdák is támogattak. A projekt nagyon időszerű volt, hiszen az út erősen leamortizálódott, holott jelentős gazdasági és turisztikai forgalom zajlik rajta. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megrendelése alapján pedig az 1402. számú út teljes felújítása is véget ér lassan, a tervek szerint augusztus 15-ig fejeződnek be a munkálatok.

– Ennek a beruházásnak közel 1 milliárd forint az értéke. A felújítás nagy eseménynek számít a település életében, hiszen a 2006-os árvízkor teljesen tönkrement és balesetveszélyessé vált az út, most azonban újra tökéletes állapotba kerül majd.