Új polgármester nagy tervekkel Harkán

Duschanek Pétert választották Harka új polgármesterének, aki a hattagú képviselő-testülettel együtt október 30-án tette le a hivatali esküt. Legfontosabb tervei között a gyorsan növekedő település infrastruktúrájának a fejlesztését említette.

– Évek óta követem a közéletet, érdekel minden, ami Harkán történik. Alapvetően a közösségért tenni akaró embernek tartom magam, eddigi munkáim során is vállaltam közösségi feladatokat – magyarázza a 41 éves, nős, kétgyermekes, pénzügyi végzettségű Duschanek Péter, hogy miért indult el a választásokon a megüresedő harkai polgármesteri székért. Korábban tíz évig egy betegszállítással foglalkozó vállalkozást üzemeltetett, majd az ország egyik legjelentősebb lakás-­takarékpénztáránál látott el vezetői feladatokat. Családjával 2013-ban vásároltak a településen ingatlant és ott építkeztek.

– Harka lakossága az utóbbi öt évben közel nyolcszáz fővel nőtt, azon belül meghaladja a százat az idén beköltözők száma. Jelenleg kis híján 2800 a lakosságszám. A település legtöbb problémája abból adódik, hogy ezt a robbanásszerű növekedést nem követte az infrastruktúra fejlesztése. Gondot jelent az utak rossz állapota, a járdák hiánya, a parkolási helyzet, az ivóvíz-főnyomóvezeték és a csatornahálózat szűk kapacitása. Szükség van bővítésre az iskolában és az óvodában is – vág rögtön az előttük álló legfontosabb feladatok ismertetésébe a polgármester, hozzátéve, hogy az új testületben kulturális, sport- és szabadidő-bizottságot hoznak létre, mert szeretnék, ha megmaradna az a pezsgő közösségi élet, ami eddig jellemezte a települést.

– Nem voltak könnyű helyzetben az elődeink, hiszen az infrastrukturális beruházások tekintetében öt év nagyon rövid idő. Reálisan nézve az előttünk álló ciklusban sem lehet az összes problémát megoldani, de törekedni kell rá, hogy minél több fejlesztés megvalósuljon. Fontossági sorrendet is fel kell állítani, ebben első helyen a víz- és csatornagondok megoldása szerepel. Az új lakóparkokban a legkritikusabb a helyzet, ott a beruházóktól számon kell kérni a vállalásaik teljesítését. Az Alpesi lakópark ügyében például már az előző önkormányzat havi rendszerességgel egyeztetett a vízművel és a vállalkozóval, ezt mi is folytatjuk, az első megbeszélésen már túl vagyunk – mondja Duschanek Péter, aki hosszú távú terveiről is beszél. Szeretnének minél több környezetbarát vállalkozást a településre csalogatni, hogy nőjön az iparűzési adóból származó bevételük és a környezetvédelemre is nagyobb hangsúlyt fektetnének.