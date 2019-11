Új néven mutatkozik be a metál trió Sopronban

A hazai metálvilág egyik legismertebb zenekara, az Apey & the Pea idén ünnepelte tizedik születésnapját. A jubileum azonban korszakváltást is jelentett, a trió ugyanis LAZARVS néven folytatja tovább a munkát. A csapat magyarországi klubturnéja keretében november 23-án Sopronban, a Hangárban lép fel.

Tíz év alatt az Apey & the Pea a hazai metál szcéna egyik legjelentősebb zenekarává nőtte ki magát, és a külföldi jelenlétük is egyre erőteljesebb. Tízéves koncertjükkel azonban lezártak egy korszakot, és új fejezetet nyitottak. „Nagyon köszönjük mindenkinek az eddigi 10 évet, minden pillanatát imádtuk. Mint azt bizonyára már a legtöbben tudjátok, nagy lendülettel íródnak az új számok, és minél többet dolgozunk rajta, minél közelebb a végcél, úgy érezzük, új fejezetet kell nyissunk a zenekar életében. Innentől LAZARVS néven folytatjuk tovább” – jelentették be a zenekar tagjai.

A LAZARVS a névváltást követően magyarországi klubturnéra indult a Stubborn-nal, emellett a 2020 őszén megjelenő albumukon is dolgoznak. „Hármunknak ez a tökéletes zenekar zeneileg és emberileg is. Azt hiszem, ez a közös munkánk egyik titka. A másik pedig az, hogy sosem kötöttünk kompromisszumot. Ha valaki meghallgatja a lemezeinket, azt tapasztalja, hogy azok egyre keményebbek és agresszívebbek zeneileg. A 2020-ban megjelenő albumunkkal, azonban zeneileg még messzebbre megyünk. Hideg, helyenként kifejezetten morbid lesz, tele új dolgokkal” – mesélte Áron András „Apey”. A tervek szerint a LAZARVS első single-je és a hozzá tartozó videoklip az év első felében fog debütálni.

Lazarvs (Apey & the Pea), vendég: Stubborn

2019. november 23. Sopron, Hangár Music Garden

https://www.facebook.com/events/917296318641666/