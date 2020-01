Január 1-jétől a munkaerőpiacon aktív nagyszülők számára új lehetőség a nagyszülői gyed, azaz gyermekgondozási díj. Ez módot ad arra, hogy a gyermek kétéves koráig otthon maradhasson a nagymama vagy akár a nagypapa az unokával.

– Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a nagyszülői gyedet, és ha mód lesz rá, szeretnék is élni vele – mondta egy dolgozó nagymama. – Van egy három és fél éves unokám, de kistestvért is terveznek a lányomék. Segítene nekik, ha én maradnék otthon, mert vettek fel hitelt, jó lenne, ha nem esne ki a keresetük. Egyébként is szívesen unokázok, munka után gyakran vagyok náluk, amikor elintéznivalójuk van és vigyázni kell a kicsire – tette hozzá a nagymama.

A tervezetről egy ideje már lehetett hallani, január elsejétől viszont életbe is lépett a jogszabály. Nézzük, mik az igénybevétel feltételei! A nagyszülői gyermekgondozási díj a kicsi kétéves koráig jár, ikrek esetén hároméves korig. Abban az esetben vehető igénybe, ha a szülők jogosultak a gyedre, és nyilatkoznak arról, hogy a lehetőséget átruházzák a nagyszülőre. További feltétel, hogy a nagyszülőnek is jogosultnak kell lennie a gyedre, azaz a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosítottnak kell lennie. A gyed mellett csak akkor lehet dolgozni, ha a munkavégzés otthon történik. Az is kritérium, hogy a gyermeknek a szülővel kell élnie, de ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy napközben a nagyszülő elvigye magához és ott vigyázzon rá.

Nyilvánvaló, de nem árt hangsúlyozni, hogy a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást.

A jogszabály arról is rendelkezik, hogy a nagyszülő több unoka után többszörösen is igénybe veheti a gyedet, amely a nyugdíj szempontjából jogosultsági időnek számít. A gyed összege egy unoka után a nagyszülő fizetésének hetven százaléka, de maximum a mindenkori minimálbér kétszeresének a hetven százaléka. Ez 2020-ban 225.400 forint, tehát két gyermek esetén a juttatás akár a 450 ezer forintot is meghaladhatja. Az igényt a nagyszülő a munkáltatóján keresztül elektronikusan kérvényezheti. Az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is jár a támogatás, ők a megyei kormányhivatal járási hivatalánál adhatják be az igényüket.

A megyei kormányhivatal sajtóosztályától azt az információt kaptuk, hogy a hatálybalépés óta eltelt rövid időre való tekintettel a benyújtott kérelmek számáról még nem rendelkeznek pontos adatokkal, azonban a megyében működő kormányablakokban folyamatos az érdeklődés az ellátás iránt.

Nők 40

Idén is folytatódik a Nők 40 prog­ram, vagyis korábban elmehetnek nyugdíjba azok a nők, akiknek 40 év jogosultsági idejük van. Évente harmincezer nő választja ezt a lehetőséget, vagyis az összes nyugdíj-megállapítás mintegy hatodánál igénylik a kedvezményt. A támogatást 2011-es bevezetése óta összesen több mint 270 ezer nő vette igénybe.