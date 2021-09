Új külsőt és belsőt kap a Prohászka-iskola – Látványterveken mutatjuk

A győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda felújítása több mint fél éve gőzerővel zajlik. A bontásokkal jól haladnak, hamarosan megkezdik az első ütem, az óvoda épületének alapozását.

A régészeti megfigyelések még mindig tartanak a győri Bástya utca és Újkapu utca sarkán található ikonikus épületudvarban.

– A régi óvodaudvaron különböző korokból bukkantak győri erődfalakra. A régészek szerint a bástya egy részének belsejét, az úgynevezett ágyúdombot vagy ágyúlejárót találhatták meg. A feltárások a mai napig zajlanak, de már nincs sok hátra, és amint befejezik, elkezdődik az óvoda épületének alapozása – mondta el lapunknak Nagy Csaba, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője.

Fokozatos visszatérés

A régi gimnáziumi épületben ütemezetten, tervszerűen haladnak a munkálatok, akár már idén átadhatják a kivitelezési tervek szerint. Valamint elkezdődik az új gimnáziumi szárnynak is az építése a régi tornaterem helyén – tudtuk meg. Az intézményvezető reméli, egy év múlva, szeptemberben már vissza tudnak költözni a gimnázium meglévő épületébe. Az eszközbeszerzés folyamatosan zajlik, így azok is készen állnak majd a diákok visszafogadására.

A konstrukció nemcsak a modernizálás területén, hanem a bővítés szempontjából is nagy jelentőségű a belvárosi iskola életében.

– Helyhiánnyal küszködünk, nagy az érdeklődés az intézmény iránt. A jelenlegi épületeink már nem voltak alkalmasak arra, hogy maximális létszámú osztályokat tudjunk fogadni. Célunk, hogy minden csoportnak megfelelő teret tudjunk biztosítani, ez pedig az újítással, bővítéssel lesz kivitelezhető. Több tantermünk és szaktermünk lesz, ami segíti az oktatás színvonalának emelését. Lehetőségeink tárháza is bővül a felszereltség és eszközellátottság szempontjából, ami nemcsak a pedagógusoknak, de a gyerekeknek is könnyebbség lesz – fogalmazott Nagy Csaba.

Látványos és praktikus tervek

A praktikum szempontjait szem előtt tartva készültek az új tervek, de a látvány sem volt utolsó szempont.

– Mind a három épületünk – gimnázium, általános iskola és óvoda – külön telephelyként fog működni, más utcáról lesznek a bejáratok. Az épületek közti átjárhatósággal egy zárt iskolarendszert is biztosítunk. Ahhoz, hogy a diákoknak ne kelljen kimenni az utcára, ha az egyik épületből a másikba kell órára menniük, valamint hogy a tanároknak is gyorsabb és egyszerűbb legyen az átjutás, egy utca felett átívelő, üvegezett híddal kötjük össze a két részt – fejtette ki. Akadálymentesítik mind a két épületrészt, valamint olyan nevelésen kívüli rendezvényterem is a tervek között szerepel, mint az aula és a közösségi tér a padlástérben.

– Szerettük volna a belvároson belül megtalálni az építőkkel közösen, együtt gondolkodva, mi az, amit hasznosítani tudunk az oktatáson kívül is, az igényekhez mérten. Büszkék vagyunk az iskola múltjára, ezért tovább őrizzük és ápoljuk az alapító orsolyita rend tradícióit is – emelte ki Nagy Csaba.

Új képzések a bővítéssel

– A képzések területén próbáltunk előre gondolkodni, mert úgy gondolom, a magyar XXI. századi infrastruktúrát tartalommal is meg kell tölteni. Az új struktúra és képzési lehetőség minden intézmény életében fontos, mi a beruházás előtt elkezdtük a képzések bővítését. Ennek a folyamatnak a része, hogy tavaly új nyelvi tagozatot indítottunk, amely négy évfolyamos gimnáziumi osztályban egy pluszosztályt jelent. Valamint a hat évfolyamos osztályunkat is idegen nyelvi tagozattá alakítottuk át. Ez az első lépcsőfok, de számos gondolatunk van már. A nyelvoktatás prioritás lesz, és az informatikai terület is nagyobb hangsúlyt kap – emelte ki.

Az óvodával együtt közel 750 gyermek és közel 80 pedagógus van a Prohászka-iskolában. Az új épületnek köszönhetően több mint 850 diákot és közel 100 pedagógust tudnak fogadni. Az óvoda jelenleg négy csoporttal, csökkentett létszámban működik, az új épületben már bővített létszámmal öt csoportot indítanak. A nagy létszám ellenére szeretnék megtartani az összeszokott közösséget és a családias hangulatot az intézményben. A tervek szerint két év múlva fejeződik be a teljes rekonstrukció.