Új játszótérrel indul a fejlesztések sora Balfon – fotók, videó

Elkezdődtek a tereprendezési munkálatok tegnap a régóta várt, új kis-bafi játszótér területén. A településrészen hamarosan több, a turizmust szolgáló fejlesztés is megvalósul.

Elvégezték az első kapavágást az Alsódomb sor és az Akácfa sor által határolt területen Kis-Balfon, ahol hamarosan új játszótér és szabadidőpark épül. A területen mászóvár, fészekülés hinta, homokozó és három rugós játék mellett egy piknikterületet is kialakítanak, melyhez esőbeállót, asztalokat és biciklitárolókat is elhelyeznek.

– A fejlesztést 2015 óta, az előző játszótér megszűnése óta tervezzük, így régi álma válhat valóra a kis-balfiaknak – tájékoztatott a sajtóeseményen Péli Nikoletta, a balfi részönkormányzat elnöke. Hozzátette, az új szabadidőpark nem csak a helyi igényeket elégíti ki, hanem a Fertő-tájat felfedező, Kis-Balfon megpihenő turisták számára is vonzó lesz. A játszótér és a szabadidőpark helyszínén jelenleg kis markolóval szedik fel a pázsitot, hogy nekiállhassanak a további munkálatoknak. A szabadidőpark várhatóan a nyár folyamán készül el. A fejlesztés a sopron-balfi gyógyvizeket és a soproni Lőverekben található klimatikus gyógyhelyek fejlesztését célzó projekt része, melynek összértéke 780 millió forint.

Az esemény után Károlyi Balázs, a balfi Szomszédok Egymásért Mozgalom vezetője lapunknak elmondta, a helyiek valóban régóta várták már az új játszóteret, így nagy örömmel vették, hogy megkezdődtek a munkálatok.

Nem csak itt fogtak fejlesztésbe a településrészen. Megkezdték a balfi buszforduló környezetrendezését is, melynek során teljesen megújul a forduló középszigete. A munkálatok részeként a területen új térkő burkolatot fektetnek le, és új szegélyt kap az út, ezen kívül új gyepfelületet alakítanak ki, és utcai bútorokat helyeznek majd el. Átmenetileg elbontják az itt található második világháborús és 1956-os emlékműveket, melyeket a munkálatok után a megújult környezetbe helyeznek majd vissza.

Lassan látszódhat a fejlődés a Kultúrháznál is. A József Attila Művelődési Központnak nem csak a külső környezetét újítják meg, az épületben hamarosan a kor követelményeinek megfelelő új, turizmust szolgáló interaktív látogatóközpontot alakítanak ki.

A fejlesztések hamarosan elérik a balfi ivókút környezetét is. A tereprendezésen kívül itt is utcai bútorokat, valamint a kút mellett hat edzőgéppel felszerelt kültéri fitneszparkot is felállítanak. Rövid időn belül megkezdődnek a munkálatok a Balf kulturális értékeit, gyógyvizeit és a borászatokat bemutató, új tematikus tanösvényen is, melyhez mobil applikációt is készítenek.