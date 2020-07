Új igazgató a Soproni Szociális Intézmény élén

A Soproni Szociális Intézmény (Soszi) igazgatói tisztét Péli Nikoletta tölti be június 1-jétől. Bemutatkozásakor megfogalmazta, az intézmény hatékony működése érdekében modernizálni kívánja a szervezetet.

Sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatkozás keretében ismertette a szociális intézmény élére kinevezett Péli Nikoletta a terveit, elképzeléseit. A szerdai eseményen Csiszár Szabolcs alpolgármester mutatta be az új igazgatót, az önkormányzat népjóléti bizottságának korábbi elnökét és jelenlegi tagját, aki már bizonyította rátermettségét. Személye garancia arra, hogy igazgatása alatt a szociális intézmény még jobban működhessen.

Kihangsúlyozta, a járvány idején a város százmillió forintos intézkedési csomagot fogadott el, amiből harmincmillió forintot a Soszinak juttatott. Sopron azon települések közé tartozik, ahol jelenleg is segítik az időseket a bevásárlásban, a gyógyszerek beszerzésében és kedvezményes áron ebédet is biztosítanak számukra. Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy nem volt Covid-vírussal fertőzött az intézményben. Az önkormányzat támogatásáról biztosította az új vezetőt.

Tudja, min kellene javítani

Péli Nikoletta 2014 óta önkormányzati képviselő, a népjóléti és a gazdasági bizottság tagjaként, valamint az ifjúsági, turisztikai és sportbizottság elnökhelyetteseként aktívan végzi feladatait. A Soszi élére február 27-én nevezte ki a közgyűlés, hivatalosan június 1-jétől tölti be a pozícióját.

– Az elmúlt öt évben rálátásom volt a szociális intézmény életére, megtapasztaltam a hiányosságokat, tudom, mi az, amin javítani kell – fogalmazott az új igazgató. Elmondta, a szociális szféra érzékeny terület, különösen ebben, a mindenki számára kiemelten nehéz, vírusos időben.

– A kialakult helyzet az intézményünk dolgozóit is megviseli, de azt gondolom, erőnkhöz és lehetőségeinkhez képest jól helytállunk, ellátottjaink a legmagasabb szintű óvintézkedések mellett vészelik át ezt az időszakot. Köszönettel tartozom minden munkatársunk erőn felül nyújtott munkájáért és támogatóink felajánlásaiért – emelte ki az igazgató.

Hatékonyabb kommunikáció

Úgy véli, kiváló szakemberekkel dolgozik együtt, akikkel közösen javítani tudnak az intézmény hatékony működésén. Ennek érdekében új irányvonalat határoztak meg, aminek fontos alappillére a megfelelő tájékoztatás. Új arculatot terveznek, valamint közösségi programokkal, ingyenes rendezvényekkel szeretnék népszerűsíteni ellátásaikat.

– Mindenki számára jól átláthatóan kell kommunikálnunk arról, hogy mivel foglalkozunk, milyen ellátást, hol és kinek tudunk nyújtani. Ezen a téren sokat kell fejlesztenünk, a szakmai­ság terén pedig az eddiginél is jobb szolgáltatást kell nyújtanunk. Ehhez rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások, így biztos vagyok benne, hogy áldozatos munkával és közös felelősségvállalással meg tudjuk valósítani az elképzeléseinket – fogalmazott.