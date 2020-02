Új helyet keresnek a Kossuth utcai ételdoboznak Győrben

Pár órán belül mindig elkapkodták belőle az élelmiszert a rászorulók.

Győrben négy kihelyezett ételdoboz áll a rászorulók rendelkezésére, amiből egynek sajnos költöznie kell. A Kossuth utca 12. alatti doboznak keres új helyet Temesi Vilmosné Katalin, aki már négy éve élen jár abban, hogy a fölajánlott ételek eljussanak a rászorulókhoz.

Kisebb adagokban könnyebben célba ér

– A Malom utcai pékségből mindennap megkapjuk az aznap megmaradt pékárut, amit aztán elosztunk a négy hely között, és sok mindennapi hős is segíti a munkánkat, akik alkalmilag vagy rendszeresen hoznak ételt a dobozokba – mesélte töretlen lelkesedéssel Temesi Vilmosné Katalin. – A tapasztalat azt mutatja, hogy jobb, ha több kisebb adag érkezik üvegben vagy dobozba csomagolva, így nem szóródik szét olyan könnyen és több embernek jut belőle, mivel mindenki annyit tud elvinni, amennyire tényleg szüksége van.

A Kossuth utcai doboz, aminek a két ünnep közt „távoznia kellett” megszokott helyéről, egy segítők és rászorulók által is gyakran látogatott hely volt, ezért szeretnék a környéken újra felállítani.

– A betett étel pár órán belül mindig eltűnt, a hölgy, aki a gondozásáért felelős, van, hogy naponta többször is feltölti az adományokkal – mondta el Temesi Vilmosné Katalin. – A dobozok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ajánlásainak betartásával működnek. A legfontosabb, hogy minden doboznak van felelőse, aki ellenőrzi azok tartalmát, hogy ne legyen benne kiömlött vagy lejárt szavatosságú étel. Ezenfelül az ételdobozt és annak környezetét is állapotától függően takarítjuk, legalább heti egyszer.

Tartós élelmiszert vigyünk!

Az Engel Alapítvány is rendszeresen feltöltötte a szekrényt a Rába-parti Sarki Delikát bolt adományaival, gyümölccsel, péksüteménnyel és annak takarításában is oroszlánrészt vállaltak. Az ő tapasztalataik szerint ha segíteni akarunk, a dobozba inkább tartós fogyasztási cikkeket helyezzünk el, mivel az egyéb házi ételekről, még ha szeretettel készülnek is, nagyon nehéz megmondani pár nap elteltével, hogy fogyaszthatók-e. Szomorú tapasztalat az is, hogy néhányan nem rendeltetésszerűen használták az ételdobozt és olyan dolgok is belekerültek, amik nem odavalóak.

Nem csak hajléktalanoknak segíthetünk

A dobozok feltöltésével nemcsak a fedél nélkül maradtakat segíthetjük, sok rászoruló család és idős ember számára is nagy segítséget jelent egy-egy adag étel. Ezért is dolgoznak az önkéntesek, hogy minél hamarabb új helyet, például házfalat, kerítést találjanak, amire fel lehet szerelni az üzemen kívül álló tárolót.