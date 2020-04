Új gyérítő eszközök a szúnyogok ellen Győrben – fotók, videó

Két új földi kémiai szúnyogirtásra alkalmas eszközt vásárolt a Győr-Szol Zrt., az önkormányzat által biztosított forrásból.

A gépek bemutatásán jelen volt Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere és Radnóti Ákos alpolgármester is. A Győr-Szol Zrt. már korábban is rendelkezett a földi gyérítéshez szükséges eszközökkel, de mivel az idei évtől nem lehet a levegőből kémiai úton irtani, ezért további eszközöket is beszereztek. A korábban használt meleg ködös gyérítésre alkalmas eszközök mellé most még két ULV- berendezést is beszereztek.

Utóbbi permet szerűen juttatja ki a gyérítő anyagot és működése csendesebb, mint a meleg ködös társa. Mindegyik berendezés műszakonként 400-500 hektár lefedésére képes, viszont a vizes területekhez 45 méternél közelebb nem tudnak menni. A gépek használatára a nyári hónapokban az esti, illetve esetenként a hajnali órákban kerülhet sor.

Radnóti Ákos elmondta, hogy már több hónapja szervezik a város szúnyogirtási munkálatait. Ehhez az Országos Katasztrófa Védelem beavatkozását is kérik, hogy államilag is gyérítsék a vérszívókat Győrben. Valamint azt is kiemelte, hogy az irtás a környező településeken is kiemelten fontos, hogy egy nagyobb szélvihar ne hozza be a rovarokat a városba.