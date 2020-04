Új gamma kamera segít a pácienseken a győri Petz-kórházban

Tavaly nyáron a Petz-kórház és a Kisalföld közös minikampányt indított a nők egészségéért. Célul tűztük ki, hogy minél több asszony menjen mammográfiás szűrésre. Másrészt jótékonysági licitet hirdettünk a BL-győztes Audi-ETO zöld-fehér ereklyéivel, hogy a Petz-kórház sebészeti osztálya új gamma kamerát szerezzen be. A korszerű technológiát képviselő szondával két hete operálnak a győri sebészek.

Csúcstechnológiát képviselő eszköz

A speciális eszköz a mellrákkal küzdő nők gyógyulási esélyeit növeli, az emlősebészetben nélkülözhetetlen. „A gamma kamerával az izotóppal jelölt, nem tapintható daganatokat tudjuk célzottan, nagy pontossággal eltávolítani. Így onkológiai szempontból biztosabb, valamint jobb esztétikai eredményű műtétet tudunk végezni.

A készülék kulcsfontosságú az őrszem-nyirokcsomó felkutatásában is. Ennek azért van jelentősége, mert ha az őrszem-nyirokcsomóban nem igazolódik áttét, akkor nagy valószínűséggel a többi regionális nyirokcsomót sem érintette a daganat” – magyarázta dr. Drozgyik András.

A Petz-kórház sebészeti osztályának orvosa hozzátette: eddig is használtak egy gamma kamerát a műtétek során, most pedig egy csúcstechnológiát képviselő eszközt is bevetnek a páciensek gyógyulásáért. A műszert gondosan választották a kórház orvosai. Konzultáltak budapesti és szegedi sebészekkel, akik jó ideje ezzel a készülékkel operálnak.

Összefogással sikerült

Olvasóink joggal kérdezhetik, miért csak idén márciusban sikerült megvásárolni a gamma szondát? Tömören a válasz: meglehetősen drága, több millió forintot érő orvosi műszerről beszélünk.

Azt a kézilabdát, amellyel többek közt megszerezték a zöld-fehérek a Rosztov-Don ellen a Bajnokok Ligája trófeát tavaly májusban, másrészt Veronica Kristiansen aláírt mezét, Méhes József Dávid, a mosonmagyaróvári Imocent Kft. ingatlanfejlesztő társaság ügyvezető vihette haza egymillió forintért. A licitre kínált játékszer az egyedüli kézilabda, amit a győri csapat játékosai szignóztak a BL-diadalt követően. Az aranylabdát és a mezt Danyi Gábor, az Audi-ETO vezetőedzője ajánlotta fel a jó célért.

A gamma kamera vásárlásához további összefogásra volt szükség. Az Első Győri Lions Klub, győri magánszemélyek, a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. és a Kisalföld alapítványa, a Jóakarat Hídja egészítette ki a végső összeget.

Továbbra is csak a nők egyharmada vesz részt emlőrák-szűrésen Győrben

„Az elmúlt évben többen jelentek meg a mammográfiás szűréseken?” – kérdeztük dr. Drozgyik Andrást. „Nincsenek jó híreim e téren. A járvány előtt ugyanúgy a nők egyharmada vett részt a prevenciós szűréseken Győrben, mint egy éve. Többen jöttek ugyan és többen mondták, hogy a Kisalföld-kampány hatására vesznek részt az ingyenes, szervezett szűrővizsgálaton.

Arányaiban mégsem mutat pozitív változást a statisztika, mivel az elmúlt évben többen kaptak meghívót, mint korábban. Nem adjuk fel, próbálunk újabb lépéseket tenni. Szóba került, hogy a meghívó szövegén változtassunk és figyelemfelhívóbb borítékban kapják meg a levelet a nők” – közölte dr. Drozgyik András, akit tavaly győri szerkesztőségünk az „Év emberének” választott az emlőrák ellen folytatott küzdelem elismeréseként.

A célzott vizsgálatokat elvégzik

A járvány miatt jelenleg az emlőrák mammográfiás szűrése is szünetel. Így most kiemelt jelentősége van azt önvizsgálatnak. Fontos azonban hangsúlyozni: tapintható tumor esetén a célzott vizsgálatokat most is elvégzik a Petz-kórházban.