Új épületszárny a börtönben Sopronkőhidán – sajtóbejárás fotókkal

Száztíz férőhellyel, több mint húsz új zárkával bővült a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön. A hétfői sajtóbejáráson bemutatták, milyen körülmények között élnek majd itt a rabok.

A börtön telítettsége a fejlesztés elkészültével száz százalék alá csökkent. A két részlegre osztott szárnyat a büntetőintézet több éve használaton kívüli sportpályájának területére építették. Az új, légkondicionált, három, illetve hat férőhelyes zárkák emeletes ágyakat, támlátlan székeket, személyes tárgyaknak szekrényeket, illetve egy fából készült ruhaszárogatót tartalmaznak. A kisebb lakóhelyiségek 12,5, a nagyobbak 25,5 négyzetméteresek.

Az intézményben minden fogvatartott dolgozik, vagy tanul. Az új szárnyban is helyet kapott egy tizennyolc fős foglalkoztató szoba, ahol a rabok készülhetnek érettségire, szakmát tanulhatnak. Van továbbá teakonyha, raktár, orvosi rendelő is. A mellékhelyiségek külön vannak a zuhanyzóktól. Az intézményben nincs internet, viszont minden zárkában van televízió. Az új körletekhez új udvar is tartozik kijelölt dohányzóhellyel, ahol az elítéltek napi szabad levegős sétájukat tölthetik.

– Augusztusban megkezdődik a rabok áthelyezése – mondta Fülöp István, a börtön parancsnoka, majd felhívta rá a figyelmet, hogy az új szárny körülményei megfelelnek az EU-s szabványoknak. Az elítéltek börtönfokozatától függ, hogy ki kerülhet be az új épületbe, igyekeznek olyanokat odahelyezni, akik értékelik a jobb körülményeket.

– A férőhelyek bővítése mellett természetesen szükség volt a személyzet számának növelésére is – magyarázta Fülöp István parancsnok. Elmondta, az új körletfelügyelők és foglalkoztatók felvétele folyamatos, a felvételi eljárás során fizikai, pszichológiai és egészségügyi alkalmasságot vizsgálnak, az érettségi is alapkövetelmény. – A büntetés-végrehajtás stabil munkahelyet, kiszámítható életpályát biztosít – hangsúlyozta a parancsnok. A jelentkezés megkönnyítéséért toborzóirodát is nyitottak Sopronban a Várkerületen, a Festő köznél.

Nem csak a sopronkőhidai börtön bővült, országszerte tíz büntetés-végrehajtási intézetben 2750 új férőhelyet hoztak létre. Állampusztán, Pálhalmán, Szegeden és Sopronkőhidán száztíz, Tökölön kétszázhúsz, Baracskán és Veszprémben háromszázharminc, Kiskunhalason és Tiszalökön négyszáznegyven, Miskolcon ötszázötven fővel nőtt a börtönök befogadóképessége. Az új épületszárnyakat Varga Judit igazságügyi miniszter július 13-án adta át a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.