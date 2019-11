Új építésű ház, tele bosszúsággal

Nem fejezte be a munkát a vállalkozó – hiányzó párkányok és nem működő konnektorok

Az építőipar veszélyeire, a jóhiszemű építtetőkre leselkedő csapdákra szeretnék felhívni olvasóink figyelmét a soproni Laktanya utca egy társasházának és családi házának tulajdonosai. Kivitelezőjük több millió forinttal maradt adósuk, s bár egy kamarai békéltető tárgyalást is kezdeményeztek – amelyen a vállalkozó meg sem jelent –, ezért esély sem volt a megegyezésre.

– 2017 decemberében kellett volna átadnia a generálkivitelezőnek a házat, természetesen erről szerződésünk is volt. Ehelyett áprilisban költöztünk be a félig kész ingatlanba. Közben a gyerekekkel albérletben laktunk, ami rendkívül sok pluszköltséggel járt – kezd történetükbe Jacsó Erika. Férjével, Horváth Józseffel több mint hétmillió forintot követelnek a vállalkozótól, aki egyrészt nagyon rossz minőségben adott át részfeladatokat, másrészt nem fejezte be a vállalt munkák egy részét.

Nem készült el például a lábazatszínezés, az udvar burkolata, nem voltak meg a párkányok, a teraszok, még most sem működnek a konnektorok. Hogy ez egy új építésű háznál mekkora bosszúságot okoz és milyen elkeserítő a mai horror magas árak mellett, azt könnyen el lehet képzelni. A pedagógus szülőknél a csalódottság mellett akkor szakadt el a cérna, amikor az egyikük édesanyjához érkező mentő beleragadt a ház előtti sárba. Oda, ahová akkor már hónapok óta le kellett volna tenni a térköveket.

– Nem szállította le a kitermelt földet, nem építette meg a pergolákat, nekünk kellett az alvállalkozóknak könyörögnünk a szakmunkákért. A konyhában nem tudjuk kinyitni az ablakot, mert fordítva építették be. A laminált lapokat fel kellett szedni, mert hiányzott alóluk az aljzatkiegyenlítő réteg – veszi át a szomszéd a szót. Maráz Istvánék két kicsi gyermekkel, a harmadikat várva, szintén a fél kész házba költöztek, mert a vállalkozó késése miatt az albérlet ára vitte a pénzüket. Ajtók, festés és meleg víz nélkül éltek új otthonukban az elején a kicsi gyerekekkel, ráadásul a Családok Otthonteremtési Támogatásának utolsó részletét is a vállalkozó kapta meg, de azt már nem rájuk költötte. – Mi két és fél millió forintot követelünk vissza a kivitelezőtől, egy harmadik szomszédnak is tartozik kétmillióval. De hiába fordulunk bárhová, senki sem segít. Úgy tűnik, az építkezőket semmi sem védi – mondják elkeseredetten a Laktanya utcai házak lakói. A lakók annyit tettek még hozzá, hogy a vállalkozó írásban is elismerte a hanyag munkákat részéről és ígéretet tett a javítási munkákra, csakúgy, mint az építkezés befejezésére, amit sose végzett el. De, ahogy az iparkamarába nem ment el, úgy hozzájuk sem. Ha nekik lenne tartozásunk, biztos több kísérletet tett volna a pénzbehajtásra.

– A csokos támogatásokat teljesítés után folyósítják, vagyis a vállalkozó előfinanszírozza az építkezést. Ez történt a Laktanya utcai esetben is. Nálam is van kifizetetlen számla, úgyhogy azt, ki tartozik kinek és mennyivel, jogi eljárás során kell tisztázni – reagált a panaszokra a vállalkozó, Laskó László. Úgy fogalmazott, „szétcsúszott ez a történet”, de nem az újságon keresztül fog tisztázódni.