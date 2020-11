Új bölcsődével gazdagodik Hegyeshalom, 2022 végéig el kell készülnie

Új bölcsődével gazdagodik Hegyeshalom, miután az önkormányzat 190 millió forintos támogatást nyert a Pénzügyminisztérium pályázatán: a kétcsoportos épületnek 2022 végéig kell elkészülnie. Az igény nagy rá.

Örömhírrel szolgált Szőke László hegyeshalmi polgármester: 190 millió forintot nyertek a Pénzügyminisztérium egy pályázatán egy kétcsoportos bölcsőde építésére. Érdeklődtünk a részletekről.

A kiviteli tervek elkészültek

– A pályázati támogatás 85 százalékos, ehhez 15 százalék önrészt, mintegy 20 millió forintot kell hozzátennünk saját forrásból. Az építkezéshez a kiviteli tervek elkészültek, a múlt héten megkaptuk. A Napsugár Óvoda és Bölcsőde vezetése áttekintette a szükséges szakmai javaslatokat, az észrevételeket megtették. Kértük, hogy a szakemberek nézzék át a tervezett anyagok tartósságát. Most kértünk árajánlatot a projektmenedzsmentre, és a műszaki ellenőr kiválasztása is folyamatban van. A pályázat az építés mellett a tervezési költségeket is tartalmazza – hangsúlyozta érdeklődésünkre a faluvezető.

Szőke László szerint a legkisebbeket eddig egy egycsoportos bölcsődében tudták fogadni, amit az óvoda egy szárnyának leválasztásával alakítottak ki. Az új, mintegy 350 négyzetméteres épület is a kisdedóvó mellett kap helyet, a szabályoknak megfelelően kerítéssel elválasztva. Eddig a József Attila és a Damjanich utcák felől volt a bejárat, most áthelyezik a Kert­alja utca felé, és parkolókat is kialakítanak ott.

Sokan igénylik az ellátást

– A bővítést az indokolta, hogy nem tudtunk annyi gyermeket felvenni, ahányan igényelték az ellátást. Az így felszabaduló épületszárnyat is vissza tudjuk adni az óvodának, ahol 125 gyermeket fogadnak öt csoportban, és így ott is egy újabb csoportot tudunk indítani. Az új bölcsődében csak egy tálalókonyha lesz, a bölcsődéseknek is az óvodai konyhán főznek majd – részletezte a polgármester, aki szerint szintén fontos lépés lesz, hogy az építkezések idejére már elválasszák a munkaterületet az óvodától a balesetek megelőzésére.

– Azt tervezzük, hogyha a közbeszerzési eljárás a kivitelezésre márciusra már sikeres lesz, indulhat is a beruházás, mellyel a pályázat szerint 2022. december 31-ig kell végezni – fűzte hozzá Szőke László.

Fákat ültettek a sportpályánál

A hegyeshalmi sportpálya nyári átadásánál ígérte Nagy István agrárminiszter, hogy a kivágott nyárfák helyére csemetéket adományoz. Szőke László polgármester tájékoztatása szerint a napokban megkapott fákat elültették a helyiek. Három platán, tizenkilenc magas kőris és nyolc szil zöldellhet majd tavasszal.