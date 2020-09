75 millió forintos beruházás – új bölcsőde épül Tápszentmiklóson – galéria

Új bölcsőde épületet építenek Tápszentmiklóson. A 75 milliós beruházás első mozzanata az ünnepélyes alapkő letétellel volt pénteken.

– Nagy nap ez a településünk számára. Olyan feladat előtt állunk, amely nagy mértékben hozzájárul a Tápszentmiklós jövőjének építéséhez. Amikor kiderült, hogy lehetőségünk van bölcsőde építésére, rögtön elkezdődött a számolgatás, az igények felmérése. Úgy gondoltuk, meg kell adnunk a Tápszentmiklósi gyerekeknek azt a lehetőséget, hogy helyben készülhessenek fel az óvodai életre – nyilatkozta a község vezetője Kovács József polgármester.

Kiemelte, a beruházás a kisgyermekes szülők munkaerő piacra való visszatérését segíti, céljuk pedig az volt, hogy a Pannonhalmi járásban növeljék a bölcsődei férőhelyek számát. A fejlesztés során egy bölcsődei csoportszobát alakítanak ki, amelyben nyolc gyermek napközbeni elhelyezését tudják biztosítani.

– Örülünk, hogy az a bölcsődei építési terv, amit a térségben kezdtünk sikeresnek bizonyul. Számos intézkedés született már, amelyek nem csak a családokat, hanem a közösségeket is segíti. Ennek is köszönhetően nem csak a győri, de a pannonhalmi kistérségben is folyamatosan nő a lakosság száma. – emelte ki beszédében Kara Ákos országgyűlési képviselő.

Németh Zoltán megyei elnök elmondta: A mai világban kiemelt szempont a fiatal párok számára, ne kelljen azon gondolkodniuk, hogyan oldhatják meg a nappali gyermekfelügyeletet. Céljuk, hogy minden településen ezeket a létfontosságú szolgáltatásokat biztosítani tudják és minél több hasonló fejlesztéssel segítsék a szülőket.

Az ünnepség végén időkapszulát helyeztek el, melybe a támogatói okiratot, a kivitelezővel kötött szerződést, az aznapi Kisalföldet, valamint egy jelenléti ívet helyeztek el. A bölcsőde átadásának időpontja 2021. június.