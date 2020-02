Új altatógépre gyűjtenek a győri gyermekintenzívnek

A győri Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítványt húsz éve hozták létre. Az elmúlt évtizedekben önkénteseik egészségügyi szakembereknek szerveztek továbbképzéseket, támogatták konferenciákon, tanfolyamokon való részvételüket. Családoknak pedig olyan játékos délelőttöket tartottak, amelyeken a szülők orvosok előadásait hallhatták. Többször kezdeményeztek gyűjtéseket is és a pénzadományok, a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásai révén tudtak eszközöket vásárolni több kórházi, gyermekellátással foglalkozó osztálynak.

Altatógép a cél

Most épp álommanókat keresnek. Úgy lehet valaki az, ha hozzájárul egy altatógép beszerzéséhez. Ugyanis a győri gyermekintenzívre szeretnének egy újabbat venni, ami azért kell, hogy a fájdalmas vizsgálatokat, beavatkozásokat altatásban lehessen elvégezni. A cél érdekében Legyél te is álommanó! címmel jótékonysági mesekoncertet is szervezett az alapítvány a Ritmus Koncert-fúvószenekarral együtt nemrégiben az Apor-iskola aulájában. Ennek bevétele gyarapította az eddig összejött összeget.

Van ok a bizakodásra

– A színvonalas eseményre mintegy százötvenen jöttek el, felemelő volt, hogy végig nagyon élveztek a fúvószenekar műsorát és a rajzfilmvetítést. A belépőjegyet megvásárolva pedig nemes célt támogattak. Voltak rajtuk kívül is, akik most adakoztak. Az Álommanó projektünk viszonylag jól áll, bizakodó vagyok. A mintegy kilencmillió forintos beszerzési ár fele már megvan – mondta el dr. Horváth Eszter, az alapítvány elnöke. Aki még szeretné támogatni a kezdeményezést, a www.gyermekintenziv.hu internetes oldalon talál további információkat.

„Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély”

Több ezren tanulták már meg a csecsemő- és a gyermek-újraélesztés fogásait „Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély” akciónk keretében, és idén is többen gyakorolhatják azokat a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány önkénteseivel. Azért hirdettük meg ezt az akciónkat, mert az egyszerű életmentő fogásokat minden felnőtt, sőt, akár a nagyobb gyerekek is elsajátíthatják. Közösségek jelentkezését várjuk, amelyek meghívják az önkéntes orvosokat, akik az újraélesztés-képzéseket tartják. Internetes oldalunkon megtalálhatják a sorozatunkban eddig megjelent cikkeket, fotókat, videókat. Akciónkkal kapcsolatosan a [email protected] e-mail-címre írhatnak és a 96/504-452-es számot hívhatják.