Tűzeset kérdésekkel – Se pénzük, se otthona nem maradt a családnak Rédén

Jelenleg egy húsz négyzetméteres szobában él a háromtagú Kuthi család. Október 9-én leégett az otthonuk. Az árverésen vásárolt 90 négyzetméteres parasztház lakhatatlanná vált.

2019 januárja kifejezetten jól indult Attila és Ramóna számára, majdnem 4 millió forintért jutottak hozzá az ingatlanhoz

„Természetesen hitelt kellett felvennünk, a ház azonban kifejezetten jó állapotban volt, hat-hét évvel ezelőtt teljesen felújították, így gyakorlatilag beköltözhető volt, csak a holminkat kellett volna magunkkal vinni” – tudtuk meg a családfőtől, aki hozzátette: az ingatlant a tulajdonosnak azért kellett eladnia, mert nem tudták törleszteni a hitelt.

A ház tényleges átvételére azonban az év elején nem került sor, hiszen Magyarországot is elérte a koronavírus, a kormány pedig úgy határozott, hogy a rendkívüli helyzet miatt senkit nem költöztetnek ki. Márpedig a tulajdonos, egy 70 éves idős asszony nyugdíjából nem futotta a hitelek törlesztésére, amelyeket a fia vett fel.

Pár nap múlva vehették volna birtokba

A végrehajtás következő dátuma szeptember 3. lett volna, ám még ekkor sem vehette birtokba az év elején megvásárolt házat a Kuthi család. Végül október 13-át jelölték meg a végrehajtás napjaként, de pár nappal korábban megtörtént a tragédia.

„Október 9-én hajnali 4 óra 34 perckor érkezett a bejelentés, hogy Rédén, az Ady Endre utca 2. száma alatt lévő földszintes parasztház kigyulladt.

A bejelentő, a szomszéd közölte, lehetséges, hogy a lakó még az épületben van. Az esethez a kisbéri, a pannonhalmi, a győri, a pápai és a tatabányai hivatásos tűzoltók, valamint a rédei önkéntes tűzoltók vonultak. A 6×15 méter alapterületű ingatlant előbb két, majd négy, végül öt vízsugárral oltották. Időközben megérkeztek a helyszínre az E.ON munkatársai, akik leválasztották a házat az elektromos hálózatról, valamint a rendőrség és a mentőszolgálat is. Az idős hölgy a telek hátsó részéről került elő. 6 óra 21 percre sikerült lefeketíteni a tüzet. Kiderült, hogy a tűz keletkezésekor egy gázpalack is felrobbant” – közölte a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelem sajtószóvivője, Varga Mihály tűzoltó főhadnagy. A tűzeset körülményeit még vizsgálják.

Szakértői véleményre vár a rendőrség

Az eset kapcsán megkerestük a rendőrséget is, de mivel még nem kapták meg a szakértői véleményt, így egyelőre bővebb információval nem tudtak szolgálni. Lapunk úgy tudja, hogy az idős hölgy kisebb égési sérüléseket szenvedett, jelenleg is kórházban ápolják.

Azt mondta, fel fogja gyújtani a házat

„Nem szeretnék senkit sem gyanúsítani, azonban a néni többeknek is azt mondta a faluban még a nyár folyamán, hogy fel fogja gyújtani a házat. A szomszédok pedig a tűzeset előtt napokon keresztül kopácsolást hallottak, mint később kiderült, leverték a falakról a vakolatot. A ház jelenleg teljesen lakhatatlan. Felkerestem egy győri jogász barátomat, aki megfogalmazta a végrehajtói kifogást, amivel bíróságra kell mennünk. Amennyiben a végrehajtó hibázott, akkor a vételár visszajár, bár a közel 400 ezer forintos vagyonszerzési illetéket így is, úgy is ki kell fizetnem. Amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy a végrehajtó nem hibázott, akkor teljes egészében elbuktuk a 3,9 millió forintot. Ebben az esetben kérdéses, hogy érdemes-e fellebbeznünk, hiszen az ügy évekig is elhúzódhat. Most a nővéreméknél lakunk” – mondta Attila, aki jelenleg az egyetlen kenyérkereső a családban. Hét éve ugyanannál a kisbéri cégnél dolgozik, három műszakban, gépbeállítóként. Párja, Ramóna gyesen van kisfiukkal, Kristóffal, aki szeptemberben volt egyéves.