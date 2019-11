Turisztikai élmények vendégigények szerint

A Hegykői Turisztikai Egyesület, a Napnyugat Turisztikai Egyesület és a Dél-borsodi LEADER Egyesület összefogásának eredménye az a több tízmilliós nyertes pályázat és támogatás, ami a két turisztikai térség fejlesztését vezetett túrákkal teszi színesebbé. Vezetőket is képeznek az élményhez.

Az Alpokalja, a Fertő-táj és a Tisza-tó környéke bővelkedik látnivalókban, a fejlesztések is folyamatosak, ám ezeket az egyedi élményeket tematizált termékcsomagokkal még vonzóbbá lehet tenni. A három egyesület közös célja a térségek idegenforgalmi specifikumai­ra, többek között a természeti környezetre, a gazdálkodásra, a hagyományokra, a gasztronómiára, a vidékhez köthető szabadidős tevékenységekre, sportokra építő turisztikai fejlesztések ösztönzése, az egyedi élményeket nyújtó, vendégigényekhez alkalmazkodó tematizált turisztikai termékcsomagok kialakítása.

– A támogatás többlépcsős és több fejezetből áll. Már beszereztünk kerékpár-, illetve kenuszállításra alkalmas utánfutókat, bicikliket, talkie-walkie-kat. Készítettünk felmatricázott pólókat, fejlesztjük a honlapokat, amelyeken a térségek egymást is ajánlják és erősítik – sorolta a pályázat során részben már meg is valósult programelemeket Fülöp Zoltán, a Napnyugat Turisztikai Egyesület elnöke. Az Élménytúrák tavak mentén című pályázatnak része mindezeken kívül túratérkép készítése, garantált és teljesítménytúrák ajánlatainak bővítése. Gondolnak a szállásadókra is, őket szintén bevonják az információáramlásba és ellátják térképekkel, tájékoztatókkal.

Új elem és minden bizonnyal érdeklődésre tarthat számot, hogy túravezetői képzést is indítanak. A felkészült vezetők a turisták számára minőségi színvonalon biztosítják szervezett túrák elérését. Nagyon fontos a turisták számára, hogy garantált programokkal találkozzanak egy térségben, amelyről saját vagy általuk beszélt idegen nyelven már a szálláshelyen tájékozódhatnak. Sokan választják az aktív kikapcsolódást, szívesen kerékpároznak, túráznak, kenuznak vagy lovagolnak a nyaralás alatt. De nem mindegy, hol és hogyan. A felkészült túravezető kincset ér egy-egy társaság számára. Ezért a három egyesület Térségi Túravezetői Hálózat felállítását tervezi, az erről szóló megbeszélésre pedig ezúton is invitálja az érdeklődőket Hegykőre, a Tornácos Ház Borostyán Termébe december 4-én, szerdán 17 órára. A megbeszélésen az aktív és leendő túravezetőket egyaránt tájékoztatják a lehetőségekről.