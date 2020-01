Túlkínálat van szilárd tüzelőből, enyhe a tél, nem várható drágulás

Túlkínálat van szénből, a legtöbb helyen fából is, idén egyelőre nem emelkedtek az árak. A mérsékelt faggyal kevésbé élénkült a forgalom is a Tüzépeken, sok vevő megvárta, lesz-e igazi tél.

– Az ott nyolcezer-ötszáz mázsa, az meg ötezer. Még tavaly kellett volna eladni – mutat a két hegyre a Tüzép-vezető, Krafcsik Gábor. A fekete kupacokat dér borítja. A telepen néhány napja felélénkült a forgalom: jönnek, akik vagy túl keveset vettek tavaly, vagy kivártak.

– Sokan csak akkor vesznek új tüzelőt, ha biztosak benne, hogy itt van az igazi tél, egy keményebb fagynál is kell az egy hét, mire nálunk lecsapódik – mondja Krafcsik Gábor.

Főleg fuvarosok jönnek, nem a közvetlen vevők, családi házakhoz szállít Lendvai Gábor is.

Lendvai Gábor Győrszentivánra vitt tegnap 14 mázsa szenet.

– A legtöbben tíz-tizenöt mázsát rendelnek, idén még nem vittem tüzelőt, ez az első fuvarom. Kicsit későn kezdtem a szakmát – teszi hozzá a fiatalember. – Két, két és fél éve csinálom másodállásban, de még az első nyáron is folyamatosan tüzelőt szállítottam, sokkal több volt a vevő. Most meg a kavics, a murva megy jól az építkezések miatt – mondja.

A szilárd tüzelő iránti kereslet most is tovább zuhant, régi nóta ez: a győri Tüzép-telep vezetője 4–5 éve érzi a bőrén, hogy minden évben 15–20 százalékkal kevesebb szenet, fát vesznek. Ennek több oka is van. Amíg nyolc év alatt a gáz ára nem változott, a szilárd tüzelőjé több mint a duplájára emelkedett, a fiatalok jobban szeretik a kényelmes megoldást – mondja –, s vannak olyan – egyébként természetesen pozitív – okai is, mint a korszerűbb hőszigetelés, a napkollektorok népszerűsége. Vagy olyan összetettek, mint a klímaváltozás. Eltelt a november úgy – jegyzi meg a Tüzép-telep vezetője –, hogy nem volt igazán hideg.

– Inkább többször fordulok és négyszer-ötször veszek tíz mázsát – mondja az egyik vevő, aki egy kevés szenet rakatott imént a saját kocsija platójára. – Olyan kétszáz-kétszázötvenezer forint fedi be évente a fűtést. De a húsz foknál hidegebbet én már nem szeretem. Ezért van, hogy szeptemberben is befűtök a vegyes tüzelésű kazánnal, tavaly meg még májusban is beindítottam.

Krafcsik Gábor szerint az árak lényegesen nem változtak, nála egyedül a cseh barnaszén drágult szeptemberben 10 százalékkal, ami 500 forintos emelkedést jelentett má-

zsánként. A lengyel feketeszén ára maradt, s valószínű, hogy ebben a fűtési szezonban már nem is lesz változás a szénnél egyáltalán. Maradt tavalyról a készleten, el kell adni, s a bányák is a túlkínálattal küzdenek a vezető szerint.

Ami pedig a fát illeti, a Kisalföldi Erdőgazdaság a közeli jövőre ígérte nekünk, hogy az egyeztetés alatt álló árképzésről beszámol. A kereskedő szemszögéből nézve viszont úgy fest, hogy az enyhe szezonkezdet és a szintén barátságos tél miatt a tűzifa-felhasználás visszaesett, nagy készletek maradtak például a fával működő erőműveknél. Sok erdészetnek parlagon hever az eladni való fája, s ha nem szabadulnak meg tőle, romolhat a minősége, pudvásodik, a fűtőértéke csökken az idén a régen kivágott tölgynek, csernek. Az akác tovább bírja – mondja. Ezért a Tüzép-vezető úgy számol: ha nem jönnek elhúzódó, három-négy hetes kemény fagyok, egy 10 százalékos árcsökkenés is előfordulhat most a fánál.