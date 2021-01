Tudományos projekt segíti Mecsér jövőjének tervezését

Elkészült a település jövőképének meghatározását segítő hatástanulmány a Széchenyi István Egyetem Hallgató-Oktató Projektje keretében. Három tanuló és három oktató közös munkája segíti majd a helyi döntéshozókat a község lehetséges fejlődési irányainak meghatározásában.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Széchenyi István Egyetem magas szinten látja el oktatási és kutatási feladatait, együttműködéseket alakít ki és részt vállal a térség fejlesztésében. Emellett Mecsér önkormányzata részéről is érkezett igény a hatástanulmány elkészítésére, mert vallják: fontos megkérdezni külső szakértőket, akiknek véleménye elősegítheti a település fejlődését.

Referenciatelepüléseket is vizsgáltak

A projektben Biczi Dorottya jogászhallgató, a vezetés és szervezés szakos Vass Rózsa Johanna és a szociológia szakos Balogh György Márk vett részt. Segítő tanáraik dr. Páthy Ádám és dr. Tóth Péter szociológusok, valamint dr. Horváth Csaba Sándor történész voltak.

A hatástanulmány december elejére készült el. A folyamat első részében a résztvevők a térség és a falu demográfiai, gazdasági, infrastrukturális, történeti fejlődési folyamatait, vallási hátterét és médiamegjelenéseit tanulmányozták. Utána adatfelvétel következett: a településen élő értékhordozókkal, vezető szereplőkkel készítettek interjúkat a projektet érintő kérdésekről. Ezenkívül megvizsgálták a referenciatelepüléseket is, arra keresve a választ, melyek fejlődésük kulcstényezői, eredményességük mozgatórugói.

A Gyakorlatban is alkalmazták

A hatástanulmányban az önkormányzat számára megtették azokat a javaslatokat, amelyek segítséget nyújthatnak a fejlődésben. Ennek egyik fontos eleme, hogy a XXI. században a civil szektornak kiemelt feladata van a települések életében, teret érdemes engedni az előremutató lakossági és a civil kezdeményezéseknek is.

– Az egyetemen induló projekt kiváló lehetőség volt arra, hogy a diákok ne csak a tan­órákon ismerkedjenek a szakmájukkal, fogalmi rendszereivel, módszertanával, hanem projektekben is részt vegyenek és gyakorlatban alkalmazzák a tanultakat. A mecséri önkormányzat számára készített hatástanulmány segíti a helyi döntéshozókat a lehetséges fejlődési irányok kialakításában – mondta el lapunknak dr. Kovács Norbert egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának közgazdásza, aki mecséri képviselőként az önkormányzatot is képviselte a projektben. Hozzátette: a komplex társadalmi, gazdasági vizsgálat kiemelt részterülete volt az oktatás is. Az egyik fontos eleme a helyi intézmények megtartó­erejének megőrzése és növelése – fogalmazott az oktató.

A lakosok véleményét is tartalmazza

Csaplár Zoltán polgármester szerint az egyetemen jelen lévő tudás nem mindennapi segítséget jelent számukra.

– Egy település életében nagyon fontos az, hogy a falunak legyen egy működési programja, ami módszeresen kidolgozott formában előkészíti a hosszú távú fejlesztési terveket. Minden fejlesztésünket ehhez kell igazítanunk és a kitűzött célt követnünk kell. A tudományos program a település lakosainak véleményét is tartalmazza, melyet kiemelten kell kezelnünk a falu jövőképének kialakításában – fogalmazott az elöljáró.

Hozzátette: köszönetet mondanak a Széchenyi István Egyetem tanulóinak, hallgatóinak és dr. Kovács Norbert egyetemi docensnek is, hogy egy átfogó hatástanulmány született, ami meghatározhatja a község hosszú távú terveit és sikereit is.