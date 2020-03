A győri kórház egyik legismertebb orvosa, dr. Szálasy László, három, egész embert kívánó foglalkozás feladatait tudja összehangolni. Székelyudvarhelyen született, az orvostudományi egyetemet 1989-ben Marosvásárhelyen végezte el, 1991-ben először bekapcsolódott a győri kézilabda, majd a kórház életébe.

– Melyik viharos szél – azaz nemere – hozta Erdélyből Magyarországra, és éppen Győrbe?

– Egyetemi éveim alatt rendkívüli hatást gyakorolt rám mind szakmailag, mind emberileg a mentorom, az ortopéd baleseti sebész dr. Paul József, ennek részeként jöttem át én is Magyarországra. Győri rokonaim határozott fellépésére választottam a várost, éppen szeptemberben lesz harminc esztendeje, hogy a baleseti sebészeten elkezdtem a munkát.

A hivatás hozta Győrbe

– Kérhetnénk összegzést erről a három évtizedről?

– Nem bántam meg az akkori döntésemet. Bár szülővárosomban nehezteltek rám, a helyzet válaszút elé állított. Vagy baleseti sebész leszek távol az otthontól, vagy maradok, de akkor váltanom kell más szakterületre. Én pedig mindenképpen az előbbi hivatáson belül képzeltem el a jövőmet. Győrben végigjártam a szakmai és az emberi kapcsolatok teljes szamárlétráját, kezdve legalulról, miután néhány rokonomon kívül senkit sem ismertem. Rengeteg energiát fordítottam a szakmai feladatokra, a fejlődésemre, és most visszatekintve a visszajelzések alapján is úgy érzem, elismerést érdemlő szintre sikerült eljutnom.

– Nem sokáig érte be csupán a kórházi feladatokkal. Vonzotta a sport?

– Mindjárt 1991-ben bekapcsolódtam a győri kézilabdaéletbe, először az iskolai vonalon, később az NB I/B-s együttesnél. A lassan negyedszázada, 1995 decemberében megszerzett szakvizsgámmal hivatalosan dr. Balogh Péter jelenlegi osztályvezető főorvosom mellett láthatom el én is az Audi-ETO KC női csapatánál a sportorvosi teendőket. Összesen már ez is majdnem harminc évet ölel fel, amely alatt el kellett sajátítani a sportolók specifikus ellátásához nélkülözhetetlen ismereteket. Nagyon sok sportolót, játékost operálhattam, kezelhettem, a folyamat szintén a kapcsolatok jelentős kiteljesedésével járt, ezeknek köszönhetően pedig néhány igazi sportbarátsággal is.

– Még a sportorvosi munka sem jelentette a gyógyítási tevékenysége végét…

– A szakmai előrehaladás bizonyos szintjén érdemesnek tartottak a magánorvosi szférába meghívásra is. Így kerültem a tatai Kastélypark Klinikára és a Kardirex Egészségügyi Központba, mindkét helyen további műtéti feladatokkal.

Gyógyítás és közélet jól megfér egymás mellett

– Sokak meglepetésére elindult a választásokon, és be is került az önkormányzat képviselő-testületébe. Még ezzel sem vállalta túl magát?

– Az élet alakította így a dolgokat, mert korábban álmomban sem gondoltam volna, hogy feladataim lesznek a győri közéletben. Éppen azért, mert addigi munkáim is lényegében teljes erőfeszítést igényeltek. Viszont mindig is meggyőződésem volt, hogy a logisztikai képességeim sok bonyolult helyzet megoldásában segítenek. Négy hónap után elmondhatom, hogy – nem beszélve a jelenlegi rendkívüli egészségi veszélyhelyzetről – amikor a közélet visszatérhetett a rendes kerékvágásba, én is megtaláltam az egyensúlyt feladataim elvégzésében. Ehhez könnyítés, hogy decembertől félállásban dolgozom a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház traumatológiai osztályán. De gondolom, aligha mondok meglepőt azzal, hogy a szabadidőm ezután sem lesz több…

– Az új városi környezetvédelmi bizottság vezetése az a bizonyos hab a tortán?

– Rendkívüli megtiszteltetésként éltem meg, amikor értesültem arról, hogy dr. Dézsi Csaba András polgármester engem tartott alkalmasnak az elnöki tisztség betöltésére. Pillanatnyilag ugyan a logisztikai képességeim meghaladják a szakmai tájékozottságomat, de meggyőződésem, hogy olyan szakemberekkel tudok dolgozni, akik által a város érezni fogja a pozitív változásokat. A feladataink első fővonala konkrét intézkedések meghozatala a zöldterületek megvédésében, növelésében, valamint a levegő- és víztisztasági, a szemételtakarítási mutatók javítása. A második jelentős részbe olyan rendezvények, kezdeményezések népszerűsítése tartozik, amelyek az emberek környezettudatos gondolkodását tudják fejleszteni, mert volna hová. Itt tenném hozzá, akkor lehetek majd elégedett, ha önkormányzati képviselőként és a környezetvédelmi bizottságról ugyanolyan kedvező visszajelzések kelnek szárnyra, mint a baleseti sebészeti orvosi munkám után.

Komolyan kell venni minden megszorítást

– Végezetül: hogyan éli meg az egész világot befolyásoló rendkívüli helyzetet?

– Emberként hálás vagyok a sorsnak, hogy a körülmények alakulása által van időnk felkészülni a járvány kiteljesedésére. Ugyan már a csapból is az folyik, hogy mindenki maradjon otthon, de aggódva látom, sokan ezt nem veszik komolyan. Csak remélni tudom, hogy az intézkedések további szigorodásával a kevésbé belátóak is kénytelenek lesznek ezt tudomásul venni. Orvosként megnyugvással tapasztalom, hogy a kórház rendkívüli energiákkal készül fel a várhatóan növekvő betegszám biztonságos fogadására és ellátására. Úgy gondolom, a társadalom hatalmas köszönettel tartozik az egészségügyi ellátórendszer dolgozóinak, akik átérezve a helyzet súlyosságát, készen állnak a többletfeladatok elvégzésére. Köszönet jár azoknak is, akik az élet többi területén vállalják a munkát azért, hogy ebben a csökkentett élettempóban az emberek alapvető szükségletei lehetőség szerint ne szenvedjenek csorbát.