Tragikus baleset Győrben – Melinda szeretné felnevelni 14 éves húgát

Tragikus körülmények között, egy pillanat alatt veszítette el édesanyját, nevelőapját, édes- és féltestvérét Ferenczy Melinda és Adrienn. A baleset több, mint egy hete történt, a lányok előtt áll még a temetés és életük újratervezése.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Négyszáz ezer forinttal támogatta a Jóakarat hídja alapítvány Ferenczy Melindát és húgát, a 14 éves Adriennt. Melindát barátja kísérte el az adomány átvételére, akivel már egy éve külön albérletben laknak. Adrienn az édesanyával, nevelőapjával, 18 éves nővérével, Évivel és 10 hónapos öccsével, Bálinttal élt egy győri önkormányzati bérlakásban.

A tragédia után szinte azonnal döntöttek a lányok: szeretnének együtt maradni, Melinda venné magához húgát. Édesapjukkal jó a kapcsolatuk, de régóta külön élnek. Ő és felesége, az elhunyt nevelőapa szülei, nagyszülei, az édesanya testvérei is lelki támaszai a magukra maradt lányoknak, amiben tudják, támogatják őket. Melindának és Adriennek viszont saját megélhetésük mellett tanulmányaikról, jövőjükről is gondoskodni kell még hosszú-hosszú évekig.

Segít a sport klub és az iskola is

A tragédia hírére azonnal megmozdultak a családdal kapcsolatban lévők. Évi a Győri Diák Röplabda Club játékosa volt, edzője, a klub elnöke Dub István azonnal gyűjtést kezdett és maga a klub is megtette felajánlását. A Győri DRC 1.000.000 forint értékben támogatja öt éven át a lányok sportolását, szeretnék, ha bejárnának kikapcsolódni az edzésekre, ahol eddig is, ezután is támogató közeg várja őket. A sportegyesület ezen felül pénzt is gyűjt a testvérek megsegítésére, illetve öt éven át a nyaralásukat, táboroztatásukat is finanszíroznák.

A két nagylány, Évi és Melinda iskolája, a győri Veres Péter igazgatója Csiszár Rudolf, a tantestülettel és a családsegítővel közösen a borzalmas baleset feldolgozásához kerestek azonnal mentális segítséget. Melinda mellett áll az egész iskola, húga, Évi tiszteletére rendezett keddi megemlékezésre is nagyon sokan eljöttek. Az iskola igazgatója koordinálja a felajánlott segítségeket, szorgalmazzák, hogy Melinda mindenképpen érettségizzen le, de még a most nyolcadik osztályos Adriennek is megszervezték a korrepetálását.

A tanulás a legfontosabb

A Kisalföld sajtószékházba egy csupaszív fiatal lány érkezett. Fájdalmát áttörő mosollyal vette át alapítványunk négyszázezer forintos támogatását. – Szeretném megköszönni azt a rengeteg segítséget, amit most és amit ezután fogunk kapni. Próbálunk előre nézni, de még nagyon friss a gyászunk. Adrienn továbbtanulása most a legfontosabb, szeptembertől középiskolás lesz. A Krúdy iskolába felvételizik, cukrász szeretne lenni- mondja Ferenczy Melinda.

A fiatal lány szűkszavúan mesélt napjaikról, barátja, Bodnár Csaba, aki elkísérte hozzánk is, mindenben támogatja Melindát. Számára sem kérdés, hogy ezentúl Adrienn is velük él majd.

Édesanyai örökség

– Tudom, hogy nem lesz könnyű, de szeretném befejezni, amit anya és a nevelőapám elkezdtek – mondta eltökélten Melinda. Olvasóink a Jóakarat hídja alapítványon keresztül is támogathatják a fiatal lányokat, utalás esetén a közlemény rovatba írják be „Ferenczy Melinda javára”.