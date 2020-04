További szigorításokat rendelt el a polgármester Csornán

A polgármesteri közleményt változtatás nélkül közöljük.

„Tisztelt Csornaiak!

A kormány meghosszabbította a kijárási korlátozásokat. Megadta egyben a polgármestereknek a jogot, az ezzel járó felelősséggel, hogy a húsvéti időszakra szigorításokat rendelhessenek el az általuk vezetett településekre.

Tekintettel a kijárási tilalom korlátozásának meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Kormányrendeletben foglaltakra, továbbá egyeztetve a helyi védekezésben hetek óta napi szinten konzultációt folytató szakemberekkel (rendőrség, katasztrófavédelem, járási hivatalvezető, szociális központ vezetője, városüzemeltetési cég ügyvezetője, helyi kórházigazgató, jegyző, alpolgármester) arra az álláspontra jutottam, hogy bár az eddig tett intézkedések elegendőnek bizonyultak, erre a rövid időtartamra további szigorítást rendelek el.

A szigorításokról a mai napon kiadott önkormányzati rendeletemben az alábbiak szerint döntöttem:⬇️⬇️⬇️

1️⃣A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet 3. §-ában úgy rendelkezik, hogy a lakóhely vagy tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására meghatározott alapos indok fogalmát és a 4. pontban meghatározott alapos indokok körét az ellátási szempontból látogatható kereskedelmi üzletek látogatását a kormányrendeletben foglaltaktól eltérően korlátozom, az alábbiak szerint:

Ellátási okok miatt 2020. április 10. napján 18,00 órától 2020. április 13. napján 24,00 óráig terjedő időszakban csak alapos indokból látogathatók

a) a helyi élelmiszerboltok, helyi pékségek,

b) a helyi piac,

c) a helyi gyógyszertárak,

d) a helyi dohányboltok,

e) a helyi benzinkutak,

f) a helyi vendéglátó üzletek, amennyiben onnan étel elszállítása miatt történik az üzlet felkeresése a polgár által.

2️⃣Szállítási szolgáltatást (taxi) a jelen rendelet 1. pontjában meghatározott alapos indokok miatt továbbra is igénybe lehet venni a rendelet hatályának időtartama alatt is.

3️⃣A közterületek használatát -egészségügyi szükséghelyzet kivételével- megtiltom a 18 év alattiaknak 20 órától másnap reggel 6 óráig.

4️⃣A fenti szabályok megszegése tiltott közösségellenes magatartásnak minősül és 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

5️⃣Ez a rendelet 2020. április 10. napján 18,00 órától lép hatályba és 2020. április 13. napján 24,00 órakor hatályát veszti.

2020. április 10. napján (pénteken) 18,00 órától 2020. április 13-án (hétfőn) 24,00 óráig a közterület használatára vonatkozó – az állami szabályokhoz képest további –, fenti szigorításokat rendeltem el, és – a kedd utáni időszakra is tekintettel – ajánlásokat fogalmazok meg, amiket már a csornaiak többsége már eddig is alkalmazott, de szükségesnek tartom újra és újra elmondani.

A legfontosabb az ember – a járványhelyzetben pedig az ember életének és egészségének védelme. Kiemelkedően fontos a járvány lassítása, az egészségügyi ellátórendszer, különösen a Margit kórház megfelelő minőségű kapacitás-megőrzése. Ennek a küzdelemnek az eredményessége érdekében álláspontom szerint szigorításokra van szükség. Az emberek többsége elfogadja és támogatja a szigorúbb szabályozást és jelentős része hetek óta betartja azokat a kéréseket, szabályokat, amelyeknek a lényege, hogy aki teheti, maradjon otthon.

A legfontosabb szigorítás, hogy a hétfőn éjfélig tartó időszakban Csornán a közterületeken és közparkokban tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak szigorúan alapos indokkal lehet és mindenfajta csoportosulást kötelezően kerülni kell.

A szigorúan alapos indokkal látogatható üzletek körét az általam kibocsátott rendelet 1. §-a tartalmazza. Eszerint ellátási szempontból csak a helyi élelmiszerboltok, a pékségek, a piacok, a gyógyszertárak, a dohányboltok, a benzinkutak, valamint azon kereskedelmi egységek, ahol élelmezés kiszállítás folyik kereshetőek fel. Ez azt jelenti, hogy más üzleteket a vásárlók nem kereshetnek fel, más üzletekben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak az üzlet vezetésének döntése szerint.

Az ellátás biztosítása érdekében a helyi taxiszolgáltatás működését nem tiltja a rendelet.

A fiatalkorúak este 8 óra és reggel 6 óra között nem tartózkodhatnak a városi közterületeken, kivétel ezalól, az egészségügyi szükséghelyzet esete, mikor önmaguk vagy hozzátartozójuk orvosi vagy egészségügyi ellátásának szükségessége miatt kell kilépniük az otthonukból.

A rendelet szabályainak megszegése tiltott közösségellenes magatartásnak minősül és 150 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A fenti szabályozással a célunk nem a büntetés, hanem a figyelemfelhívás, valamint egészségünk védelme érdekében a szabályok betartása és betartatása!

👮🏻‍♂️A rendelet betartatásában a rendőrség és a polgárőrség közreműködését kértem, valamint fokozott ellenőrzésre utasítottam a közterület felügyeleti munkatársamat. 👮🏻

FONTOS, hogy fenntartunk minden olyan korlátozást, amelyet a lezárható közösségi terek esetében korábban már bevezettünk. Azaz továbbra is le van zárva a szabadtéri sportpálya és valamennyi játszótér. A rendelet természetesen nem tiltja és nem is tilthatja a Csornára való be- és kiutazást.

Tekintettel arra, hogy sajnos a mostani szabályozás lehetősége alig több mint három napra szól, így a rendelkezések mellett az alábbi, hosszabb távú ajánlásokat is megfogalmazok, kérve, hogy az érintettek tartsák be, és továbbra is alkalmazzák az alábbiakat:

AJÁNLÁSOK

1️⃣A kereskedelmi egységekben – ha eddig nem tették meg –, a dolgozók és vásárlók egészségének védelme érdekében javaslom az üzletek üzemeltetőinek, hogy vezessenek be biztonsági intézkedéseket:

– a vásárlók közötti 1,5 méteres távolság megtartásának érdekében az elárusító tér méretének figyelembevételével limitálják az egyidejűleg az üzlet elárusító terében tartózkodók számát,

– a vásárlás és sorban állás során a 1,5 méteres távolság megtartását követeljék meg,

– az üzletek biztosítsák a dolgozóiknak a védőkesztyűt és védőmaszkot, és írják elő azok használatát,

– a biztonsági intézkedésekről, a vásárlók számára javasolt magatartási szabályokról az üzlet bejáratánál tájékoztassák a vásárlókat.

Nyomatékosan felhívom a figyelmet arra, hogy ezek a számukra már eleve előírt rendelkezések betartása, betartatása az üzemeltető felelősségi körébe tartozik. Amennyiben itt hiányosság tapasztalható, a rendőrség feljelentéssel fog élni, és bírság kiszabására is sor kerülhet, akár napi szinten többször is!

2️⃣A biztonságos vásárlás érdekében javaslom a vásárlóknak, hogy

– az üzletekben a vásárlás során viseljenek maszkot,

– törekedjenek a vásárlást a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni,

– lehetőség szerint válasszák az érintés nélküli bankkártyás fizetést,

– tartsák be az üzletek által meghatározott biztonsági előírásokat.

3️⃣Közterületen – az egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül közlekedjenek, más személytől legalább 10 méteres távolságot tartsanak. Közterületen sporttevékenységet kizárólag egyedül, kizárólag a lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás bejáratától számított 1000 méteres körzeten belül végezzenek, és más személytől legalább 10 méteres távolságot tartsanak.

‼️Kedves Csornaiak‼️

Ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz. A Húsvét kiemelkedő hitéleti időszak, családi ünnep is. Gyönyörű tavaszi idő is várható, de semmi sem lehet fontosabb most a védekezésnél, az emberi élet mentésénél és az egészség megőrzésénél! Jómagam négy hete nem láthattam szüleimet, akik eleve veszélyeztetettek ebben a járvány okozta veszélyhelyzetben.

Ezért a szabályok betartását kérem mindenkitől!

Ez most mindannyiunk érdeke!

Biztos vagyok abban, hogy a csornai közösség – különösen ebben a nehéz időszakban – szabálykövető, és vigyáz magára, vigyáz egymásra is.

Áldott Húsvétot kívánok!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Csorna, 2020. április 10. napján

​​dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester”