Koronavírus – Tovább növekedett a fertőzöttek száma Győr-Moson-Sopron megyében + látogatási tilalom

Cikkünkben összegyűjtöttük az elmúlt napok legfontosabb tudnivalóit és adatait.

7.30 – Már 27 766 325 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 902 468, a gyógyultaké pedig 18 703 758 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtöki összesítése szerint.

Szerdai adatok

Az elmúlt napok megyei adatait ebben a cikkünkben találja >>

Több vírustesztet végeznek Győrben is, de egyre több tesztre van szükség

A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatója elmondta: jelenleg három fekvőbeteget kezelnek. Ők idősek, 65 év fölöttiek, középsúlyos megbetegedésük van. Részleteket itt olvashat >>

Emelkedett a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége több településen – Erről itt olvashat >>

Szigorít a Volánbusz és a MÁV: szeptember 15-től leszállítják, akin nincs maszk – Részletek >>

Országos látogatási tilalom a kórházakban >>

Látogatási tilalom Sopronban

Magyarország összes szociális intézményében intézményelhagyási és látogatási tilalmat rendeltek el. Sopronban a Balfi úti Idősek Otthonában és az Ikva Idősek Otthonában is tabletet és internetes elérhetőséget biztosítanak, melyen keresztül a hozzátartozók kommunikálni tudnak a bentlakókkal. A Soproni Gyógyközpont is teljes körű látogatási tilalmat rendelt el az intézmény minden osztályán és rehabilitációs részlegén.

Látogatási tilalom Mosonmagyaróváron

A Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján dr. Bertalan István főigazgató főorvos járványügyi megelőző intézkedésként visszavonásig a Karolina Kórházban látogatási tilalmat rendelt el.

A csomagátvétel szabályai Csornán

A csornai Margit Kórházban is látogatási tilalom van érvényben. A fekvőbetegek számára elengedhetetlenül fontos családi küldeményeket zárt csomagban, a név és az osztály feltüntetésével naponta 15–17 óra között lehet az „A” épület bejáratánál lévő járványügyi ellenőrző pontnál leadni. A csomagok osztályra juttatásáról gondoskodnak, az átadás-átvételt dokumentálják. A higiénés szabályok betartása a csomagokra is vonatkozik, így kérik, hogy a kórház közösségi oldalán is részletesen közzétett előírások szerint készítsék össze a küldeményeket, mely külön kitér az élelmiszer és ruhanemű előkészítésének módjaira.