Tovább bővült az adyvárosi parkolóhelyek száma

A Körkemence utcában adtak át 11 új parkolóhelyet szerdán.

Az átadón Radnóti Ákos alpolgármester elmondta, hogy továbbra is keresik a lehetőséget új parkolóhelyek létesítésére, de a zöld területek megóvását is szem előtt tartják. Az Útkezelő Szervezet az új helyek kialakítása mellett a közvilágítási oszlopok számát is bővítette az utcában. A bővítéshez szükséges forrást az önkormányzat biztosította.