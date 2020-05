Történelemérettségi 2020 – A kisalfold.hu videókon és fotókon mutatja a megoldásokat

Az első feladatokkal szemben az esszétémák ˝könnyűek˝ voltak az első szaktanári vélemény szerint. Többek közt a kereszténységgel, az 1956-os forradalommal kellett foglalkozniuk a diákoknak a második részben.

13.51 – A középszintű történelemérettségi feladatokat Németh Tibor, a győri Kazinczy-gimnázium igazgatója, történelem szakos tanár oldotta meg

12.02 – Véget ért a középszintű írásbeli történelemérettségi

11.35 – Az esszétémák könnyebbek

– Az első feladatokkal szemben az esszétémák ˝könnyűek˝, azokkal nem lesz gondjuk a vizsgázóknak – nyilatkozta a szaktanár az oktatási portálnak.

11.00 – Kereszténység, 1956-os forradalom is a második részben

Az írásbeli második részében esszéfeladatokat kapnak a vizsgázók, akik mindegyiknél kapnak valamilyen forrást, például szöveget, képet, adatot vagy térképet segítségképpen. Idén szóba került a kereszténység születése, a második világháború és az 1956-os forradalom is téma az esszéknél – írja az Eduline.

10.07 – Nem könnyű az első rész

Nem könnyű az első feladatrész, sok aprólékos munkát igényel a vizsgázóktól – mondta az Eduline által megkérdezett szaktanár. Az oktatási portálnak nyilatkozó tanár szerint van olyan feladatrész is, ami emelt szinten nagyobb eséllyel lett volna kérdés, mint középszinten. Szerinte alaposan el kell olvasni a feladatokat, nagyon részletekbe menő választ várnak a vizsgázóktól.

9.44 – Hidegháború, Kádár-korszak is az első részben

Az Eduline úgy értesült, a hidegháború, a Kádár-korszak és a Szovjetunió is belekerült idén a töriérettségibe, de az antik kultúrával, középkori céhekkel és Mátyás külpolitikájával kapcsolatos feladatot is kaptak a diákok az első, rövid feladatokból álló részében. Mint írják, előkerül a magyarországi népesség és az ipari forradalom is, de a magyarországi romák helyzete is. Külön feladat foglalkozik a Numerus clausus-szal és törvény elfogadása előtti vitával.

Az érettségik első két napján alkalmazott szigorú biztonsági intézkedések mellett folytatódnak szerda reggel 9 órától a vizsgák, a diákok közép- és emelt szinten történelemből írásbeliznek országszerte. Az Oktatási Hivatal korábban közölt adatai szerint középszinten 64 342, emelt szinten 7073 érettségiző vizsgázik. A középszintű írásbeli 180 percig tart, a diákoknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az írásbeli feladatsort 60 százalékban a magyar, 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják.

Az összes feladat csaknem fele a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik. Vizsgázónként szükséges segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik. Továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.

A történelem emelt szintű írásbelije 240 percig tart. A vizsga két feladatsorból áll, hasonlóan a középszintűhöz. A diákok először az első feladatlapot oldják meg, majd a dolgozatokat 100 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztják ki a második feladatlapot. A témák megoszlása és a használható segédeszközök megegyeznek a középszintű feladatokéval. Csütörtökön megkezdődnek az idegen nyelvi vizsgák, a diákok angolból tesznek írásbelit érettségit.