Tómalom és János-telep – az üdülőövezeti és a gyűjtőutakat újítják fel

Mintegy huszonötezer négyzetméteren újulnak meg Tómalom és János-telep üdülőövezeti és gyűjtőútjai. Nem lesz por és sár, javul az ott élők életminősége.

A tómalmi és János-telepi útfelújítás keretében az utak portalanítását, felületi zárását végzi el a kivitelező Strabag zrt. A tömörített murvára két-három rétegben kerül bazaltzúzalék és bitumen. A közel százmillió forintos beruházás során 25 ezer négyzetméteren újulnak meg a városrész útjai az üdülőövezeti és a gyűjtőutakra koncentrálva. A munkák három hete kezdődtek meg és még két hétig tartanak.

– A város vezetése nyitott a lakosság jelzéseire, ezekből kiderül, hol kell beavatkozni, mit kell fejleszteni – mondta a tegnapi sajtótájékoztatón Farkas Ciprián polgármester. – A legtöbb problémát a közlekedéssel és az utak állapotával kapcsolatban fogalmazták meg a soproniak, ezért is tartjuk kiemelten fontosnak a közlekedési infrastruktúra fejlesztését. Városszerte útfelújítások zajlanak, például az Ibolya úton és a Kőfaragó téren, emellett megújultak az Ágfalváról, Harkáról és Balf felől bevezető utak is. Jó ütemben épül az M85-ös gyorsforgalmi, amit hamarosan használhatunk. Az Árpád utcai parkolóház építésével szintén a soproniak jogos igényeit elégítjük ki – tette hozzá a polgármester.

– A tómalmiak régi óhaját teljesítjük az utak rendbetételével. Végre nem lesz por és sár, így nagymértékben javul a lakosok életminősége, és azok is örülhetnek, akik sportolni, kikapcsolódni, strandolni látogatnak ide. Egyszerre minden nem megy, lépésről lépésre haladunk, most az üdülőövezeti és a gyűjtőutakon dolgoznak a kivitelezők – egészítette ki a polgármester által mondottakat Simon István alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője. Egyben arra is figyelmeztetett, hogy a jobb utak nagyobb forgalmat és nagyobb sebességet generálnak, ezért az eddigieknél is jobban vigyázzon, körültekintőbben vezessen mindenki. Figyeljenek arra is, hogy a városrészben mindenhol jobbkéz-szabály van érvényben – tette hozzá Simon István.