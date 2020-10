A két cirkuszi elefánt, Mamó és Betty egy augusztusi szállítást követően pusztultak el. A konvoj Töltéstaváról indulhatott, az állatokat is itt hantolhatták el.

Sokáig eladósorban volt az a töltéstavai villa, amit azzal a céllal vásárolt meg a Casselly család, hogy egy szafariparkhoz hasonló területet alakítsanak ki rajta. A Pozsgai-tanyán lévő birtokon el is kezdődtek a munkálatok, a rozsdásodó vaskapuba egzotikus állatok sziluettjeit marták és beüzemeltek egy fényreklámot is. A környéken élők között el is indult a szóbeszéd, vannak, akik azt állítják, látták is az elefántokat. Munkagépek is dolgoztak az udvaron, ennek is voltak helybéli szemtanúi. A főútról részlegesen ugyan, de belátni a hatalmas birtokra.

Töltéstava és szada között utaztak

Az állatvédők által megosztott információk szerint valószínűleg itt, Töltéstaván hantolták el az elpusztult elefántokat. Ezt megerősíti René Casselly Bildnek adott nyilatkozata is:

„Az elefántokat a park területén temettük el.”

Hogy a szadaira vagy a töltéstavaira célzott-e, nem tudni.

A haláleset a jelenlegi információk szerint még augusztus 18-án történt, ekkor utaztatták a cirkuszcsalád öt elefántját két kamionnal Töltéstava és Szada között. Az egyik járműben három, a másikban két állatot szállítottak. Hogy melyik irányból merre tartott a konvoj, arról megoszlanak az információk, csak annyi biztos, hogy Mambóék mindkét helyen töltöttek el időt.

Figyelték a cirkuszcsaládot

Több állatvédő szervezet is összefogott az országban, hogy az egyre szövevényesebb ügy részleteibe ássák magukat és minél pontosabb információkhoz jussanak. Egy győri civil állatvédőt, Horváth Patríciát kértük meg, hogy foglalja össze, amit eddig sikerült kideríteniük.

– Figyeltük a család internetes életét, a Facebook- és Instagram- posztjaikat. A feltöltött fotókat megvizsgálva jutottunk arra a következtetésre, hogy Töltéstaváról indulhatott az elefántok szállítása augusztus 17-én éjjel vagy másnap hajnalban

– mondja Horváth Patrícia.

– Először a német Bild hozta nyilvánosságra, hogy útközben elpusztult két elefánt, de erre hivatalosan csak október 21-én reagált René Casselly a Facebookon. Megerősítette, hogy a 37 éves Mambo és 35 éves Betty elpusztultak, de a részletekről akkor még nem árult el semmit.

Később az elefántok trénere vírusfertőzéssel magyarázta az állatok halálát, illetve azt is lenyilatkozta a cirkuszcsalád, hogy kegyeleti okok miatt nem kérték az állatok boncolását, hanem elhantolták a tetemeket. Ez azonban az érvényben lévő magyar jogszabályok értelmében tilos és veszélyes. René Casselly eleinte fogadta a sajtó rohamát, de egymásnak ellentmondó információkat mondott az állatok halálának körülményeiről.

Két helyen demonstráltak

Október 26-án, hétfőn egyszerre két helyen demonstráltak az állatvédő szervezetek. Budapesten az Agrárminisztérium előtt gyűltek össze igazságot követelni az állatoknak, Töltéstaván gyertyás megemlékezést tartottak a tanya közelében, ahol a család egyik képviselője is megjelent, hogy a koszorúkat, virágokat átvegye.

René Casselly a Borsnak azt nyilatkozta a haláleset körülményeiről:

„Amikor hajnalban megérkeztünk szálláshelyükre, láttuk, hogy baj van, azonnal hívtunk állatorvos-specialistát. Miután Mambót és Bettyt elvesztettük, a harmadik elefántra, Tongára fókuszált mindenki, őt végül sikerült megmenteni. Az állatok azonnali boncolására, ami fényt derített volna a pontos okokra, egészen egyszerűen esélyünk sem volt. (…) Később ke­gyeleti okokból nem kértük a boncolást. Képtelenség, hogy szállítás közben megfulladtak Mambóék, járműveink az előírt szigorú szabályoknak mind megfelelnek, soha nem történt semmilyen baleset útközben.”

Büntetőeljárás indul

A győri állatvédők aktívan bombázták kérdéseikkel a hatóságokat. Kedden az Agrárminisztérium is megszólalt az elefántok ügyében. Hivatalos közösségi oldalukon azt írják: „…az illetékes magyar hatóságok haladéktalanul megkezdték az ügy kivizsgálását. Egy engedéllyel rendelkező állandó cirkuszmenanzsériában tartott külföldi vendégprodukció öt afrikai elefántja közül pusztult el kettő augusztus közepén. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján egy belföldi szállítást követően vesztette életét a két állat, harmadik társukat gyors és szakszerű állatorvosi beavatkozással sikerült megmenteni. Az ellátó állatorvos fertőző betegségre utaló jeleket nem talált, az állatok pusztulását valószínűsíthetően a szállítással összefüggésbe hozható baleset okozta, az eljárás azonban még folyamatban van.”

Horváth Patrícia eljuttatta lapunknak a választ, melyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (Nébih) kaptak. Az október 28-i keltezésű iratban foglaltak szerint: