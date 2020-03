Toborzóirodát nyitott a sopronkőhidai fegyintézet a soproni Rejpál-házban

– Huszonnyolc évesen olyan biztos munkahelyre vágyom, amely kiszámítható környezetet és stabil megélhetést biztosít számomra és a családnak – fogalmazott a munkaerő-toborzó irodánál az egyik jelentkező, Tschürtz László.

Fiatalos arculattal nyitotta meg toborzóirodáját Sopronban a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön a Rejpál-házban. A Festő köz melletti Várkerület 7. szám alatt részletes információkkal várják az érdeklődőket. Online a gyereahuvosre.hu portálon is átfogó képet adnak a büntetés-végrehajtásban betöltésre váró álláshelyekről. Sopronkőhidára felügyelő, ápoló és fegyveres biztonsági őr beosztásokba keresnek munkavállalót.

Az egyik érdeklődő Tschürtz László. – A barátom a sopronkőhidai fegyintézetben dolgozik, az ő ösztönzésére kerestem fel a toborzóirodát. Kiváló ötlet, hogy Sopron központjában kaphatunk információkat a részletekről. Az ember nem is gondolná, mennyi érdekes hivatás közül lehet válogatni a büntetés-végrehajtásban. Jómagam művezetői beosztásra jelentkeztem, ahol a rabok munkájának a felügyelete lenne a feladatom. Örülnék, ha felvennének – mesélte a 28 éves fiatalember, akinek fordulatos élete akár regénybe illő is lehetne.

– Korábban egy műszaki magáncégnél vállaltam munkát, azt megelőzően egy helyi pizzériában, ahol üzletvezetőként rengeteget kellett dolgoznom. Még korábban a határ túloldalán, Ruston egy vendéglátóhelyen alkalmaztak, de úgy érzem, inkorrektek voltak velem. Utólag rájöttem, ha másnak nem is, de örök tanulságnak jó volt az az időszak – tette hozzá. Tschürtz László egyébként a Széchenyi-gimnáziumban érettségizett és a Soproni Egyetem közgazdaság-tudományi karán nemzetközi szállítmányozási szakra járt.

– A családban bekövetkezett betegség miatt félbe kellett szakítanom az egyetemi tanulmányaimat, valakinek gondoskodnia kellett a család megélhetéséről. Így jártam be az évek során ezt a kacskaringós utat, s így szereztem munka közben egyre több szakmai képesítést is – folytatta László. – Most azonban úgy érzem, elérkezett az idő, hogy a magánszektor helyett egy biztos életpálya irányába mozduljak, kiszámítható környezettel.