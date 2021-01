Többtucatnyi változást hozott az új év – Összefoglaltuk a legtöbbeket érintő új rendelkezéseket

Módosítások jönnek adózás, bíróság, fogyasztóvédelem, közlekedés, agrárágazat terén is

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Adózás, bíróság, közlekedés, agrárágazat, nyugdíj, építkezés, hogy csak néhányat említsünk azok közül, mely területeken léptek életbe kisebb-nagyobb volumenű változások 2021. január elsejétől. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a módosítások sorát.

A KATA kedvező feltételei miatt az egyik legnépszerűbb adózási forma azoknál a vállalkozásoknál, ahol jellemzően magánszemély tulajdonosok végzik a tevékenységet. Az életbe lépő szigorítások fő célja, hogy a vállalkozói szerződésbe burkolt munkaviszonyokat megszüntessék, visszaszorítsák.

Az agrárszektort több változás is érinti. Őstermelői tevékenységnek minősülnek az őstermelői nyilvántartásba felvett mező-, erdőgazdasági, valamint kiegészítő tevékenységek és a tevékenységből származó termékfeldolgozás is. Az agráradózásban is hatalmas változások léptek életbe. Jelentős adókedvezményben részesülhetnek a családi gazdaságok három új működési formának köszönhetően.

Megnő az egészségügyi szolgáltatási járulék, aki ezt saját magának fizeti, annak havi 8 ezer forintot kell majd befizetnie. Az első emelt összegű tétel befizetési határideje február 12.

Víz, bor, pálinka

Ismét adómentes lett a pálinkafőzés, mivel az Európai Unió módosította az erre vonatkozó szabályozást. Így már nincs szükség párlatadójegyre, illetve az ehhez kapcsolódó közteher megfizetésére sem az otthoni magánfőzés, sem bérfőzés esetén. Minden gyümölcstermesztő háztartás évi 86 liter gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben adómentesen.

Új bortörvényt is alkottak, melynek célja az adminisztrációs terhek csökkentése: a borágazat jelenlegi papíralapú ügyintézését elektronikus rendszer váltja fel.

A kerti fúrt kutak bejelentési kötelezettségével már foglalkoztunk, itt arra kell figyelni, hogy aki 2020. december 31-ig nem kért fennmaradási engedélyt az engedély nélkül létesült kútra, annak az új év első napjától vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Drágulások jönnek

Néhány száz forinttal drágult 2021. január 1-jétől az e-matrica díja és a jogosulatlan úthasználatért járó büntetések is emelkednek. Fontos változás, hogy a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíjak a fizetési felszólítást követően kiválthatóak lesznek az éves országos matrica megvásárlásával.

A gépjárműadó ugyan nem drágul, de idén már nem az önkormányzatoknak kell fizetnünk, hanem a NAV-nak, az első részletet március 15. helyett elég április 15-ig befizetni.

Emelkedik a dohánytermékek ára, ráadásul 2021-ben kétszer is. Az e-cigaretta adótartalma 50 százalékkal lesz magasabb, áprilisban pedig már 1600 forint fölé ugrik egy doboz cigaretta ára.

Nem jelentősen, de emelkedtek a postai levelek feladásának díjai, ugyanakkor az azonosított levél feladási ára csökken, ennek feltétele, hogy elektronikusan adják fel küldeményüket. Amennyiben a lakossági ügyfelek a papíralapú feladást választják, dönthetnek arról, hogy e-mailen vagy papíron kérik vissza a kézbesítésről az információkat.

Szabályok is változnak

Elfogadta a parlament azt a jogszabály-módosítást is, amely január 1-jétől jelentősen módosít a polgári perekben irányadó eljárási szabályokon, a szabályozás finomítása és a perjogi szabályok egyszerűsítése érdekében.

Megváltoznak az egyes tartós fogyasztási cikkek jótállási szabályai. Ezek számos új feladatot rónak a kereskedőkre. Emelkedik a jótállási idő hossza, 3 évre nő a nagy értékű fogyasztási cikkek kötelező jótállási időtartama. Bevezetik az e-jótállási jegyet is és a csomagolás megőrzése már nem lehet feltétele a jótállási igény érvényesítésének.

2020-ban egyszer már bővült a B kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek köre, május 23-tól pedig már nehezebb, 4,25 tonnás, alternatív hajtású járművek is vezethetők lesznek leg-

alább kétéves jogosítvánnyal az ország területén.

Otthonteremtési program

Január 1-jétől ismét 5 százalék áfát kell fizetni az új építésű ingatlanok vásárlásakor. A csok-támogatással vásárolt új építésű ingatlanok után vissza is igényelhető a csökkentett áfa, illetve az így vásárolt ingatlanok után vagyonszerzési illetéket sem kell fizetni. Újdonság, hogy januártól a teljes vissza nem térítendő csok tetőtér-beépítésre is felhasználható. A már meghirdetett lakásfelújítási támogatás mellé kedvező kamatozású, maximum 3 százalék kamatú felújítási hitel vehető fel, melyet az állami visszatérítésből automatikusan előtörlesztenek. Maximalizálják a jelzáloghitelek felvételekor fizetendő közjegyzői munkadíjakat is.

A hiteltörlesztési moratórium 2021. július 1-jéig tart, ez idő alatt a tőketartozást, a kamatot és a hitelszerződéssel összefüggő díjakat nem kötelező megfizetni. A szerződések futamideje a hiteltörlesztési moratórium lejárata után úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a hiteltörlesztési moratórium alatt felhalmozódott kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Szigorodik, egyúttal biztonságosabb lesz az online bankkártyás fizetés. A legtöbb bank már az év vége előtt bevezette az erős ügyfél-hitelesítést az internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyására, mely egy telefonon kapott kóddal bővült. Annál a kereskedőnél, ahol online pénztárgép van, 2021-től biztosítani kell a kártyás fizetést is.

Örülhetnek a Szép-kártya-birtokosok, további fél évig adható emelt összegű támogatás kedvezményes adózással. Ráadásul, ha egyszerre több munkáltatója van valakinek, akár mindegyiktől kaphat béren kívüli juttatást.

minimálbér: egyeztetnek

Nem közeledtek az álláspontok a minimálbér és a garantált bérminimum 2021-es évi összegéről. A járványhelyzet okozta bizonytalanságok miatt nem jutottak még közös nevezőre a munkaadók és munkavállalók, ezért az egyeztetések folytatódnak. Három százalékkal emelkednek viszont a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény érintett juttatásai, mint például az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj vagy az árvaellátás. 2021-ben indul a 13. havi nyugdíj visszaépítése is, egyheti plusz nyugdíjat kapnak az érintettek 2021 februárjában.